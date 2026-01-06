CFR Cluj, din nou la un pas de depunctare: „Penalitățile curg!”

Ardelenii s-au confruntat în acest sezon cu dificultăți atât pe partea sportivă, cât și financiară.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Dacă în campionat lucrurile au început să se îndrepte după venirea lui Daniel Pancu și plecarea lui Andrea Mandorlini, situația economică a echipei rămâne, deocamdată, incertă.

Deși i-au vândut pe Lindon Emerllahu și Louis Munteanu iar acum se pregătesc să-i cedeze și pe Meriton Korenica și Matei Ilie, șefii CFR-ului nu au stins toate datoriile urgente de la echipă.

Ultima problemă care s-a iscat în ultimele zile este legată de transferul lui Tidiane Keita (29 de ani) de la Petrolul. Neluțu Varga a achitat o parte dintre banii aferenți transferului, însă ultima tranșă se lasă, pentru moment, așteptată.

Ea trebuia achitată până la 31 octombrie, în caz contrar clubul suportă câte 1.000 de euro penalizare în fiecare zi, anunță GSP, însă întârzierea plății ar putea duce și la o depunctare.

Într-o intervenție pentru sursa citată, Claudiu Tudor, președintele Petrolului, a clarificat situația. „Noi așteptăm banii, e simplu. Că le-am dat celor de la CFR Cluj cel mai bun jucător. Penalitățile curg, nu putem să le oprim”, a spus oficialul ploieștenilor.

Conducerea clubului din Gruia face eforturi mari în aceste zile pentru a plăti din datorii și a nu pune în pericol licența UEFA, necesară pentru accederea în cupele europene în sezonul viitor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: