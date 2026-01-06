Nicolás Maduro a pledat „nevinovat” la acuzațiile de narcoterorism. Când va mai apărea în fața instanței?

Nicolás Maduro a fost încarcerat la New York în urma capturării de către forțele speciale de elită americane și a pledat nevinovat, luni, 6 ianuarie 2026, la acuzațiile de narcoterorism.

Nicolás Maduro, încarcerat la New York|Foto: Truth Social - Donald Trump

Președintele înlăturat de la putere al Venezuelei, Nicolás Maduro, a pledat „nevinovat” luni la acuzațiile de narcoterorism, la trei zile după spectaculoasa sa capturare de către SUA, relatează Reuters, citat de Agerpres.ro.





Maduro, în vârstă de 63 de ani, a pledat „nevinovat” în fața tribunalului federal din New York la patru capete de acuzare, care includ narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină și deținere de mitraliere și dispozitive distructive.

Maduro este acuzat că a supervizat o rețea de trafic de cocaină care colabora cu grupări violente, inclusiv cartelurile Sinaloa și Zetas din Mexic, rebelii din FARC, în Columbia, și banda Tren de Aragua din Venezuela, acuzații pe care le neagă de mult timp, denunțându-le drept un paravan pentru o plănuită acaparare a bogatelor rezerve de petrol ale Venezuelei

Ex-președintele venezuelean Nicolás Maduro va rămâne în arest la New York și va apărea din nou în instanță pe 17 martie, a ordonat luni, 5 ianuarie 2026, judecătorul Alvin Hellerstein, care a prezidat audierea sa la New York, informează AFP, citat de Agerpres.

Capturat sâmbătă la Caracas de armata americană, Maduro a pledat „nevinovat” la cele patru capete de acuzare aduse împotriva sa, în principal pentru trafic de droguri.

„Sunt încă președintele țării mele. (...) Mă consider prizonier de război”, a declarat Nicolás Maduro luni la tribunal, citat de presa americană. „Sunt nevinovat, nu sunt vinovat”, a insistat el, potrivit aceleiași surse.

„Sunt un om cinstit”, a declarat fostul lider în vârstă de 63 de ani, potrivit CNN, în fața judecătorului din Manhattan care l-a acuzat oficial.

Soția lui Maduro, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, care a compărut alături de el, a pledat și ea nevinovată.

Câteva zeci de susținători și oponenți ai președintelui se adunaseră în fața tribunalului.

