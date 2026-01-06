Tradiții și obiceiuri de Bobotează, ziua în care certurile sunt interzise în casă

Boboteaza sau Botezul Domnului, cunoscută şi sub denumirile „Arătarea Domnului” şi „Epifania”, este celebrată de creştini pe data de 6 ianuarie.

Boboteaza face parte din seria celor 12 sărbători creştine importante şi este menită să reamintească faptele petrecute la apa Iordanului, înainte ca Iisus să păşească în viaţa publică.

De aceea Biserica mai numeşte Boboteaza „Arătarea Domnului”, „Dumnezeiasca Arătare” şi „Epifania”, această din urmă denumire provenind din limba greacă şi însemnând „arătare”, „descoperire”, „revelare”.

Ortodocşii prăznuiesc botezul Mântuitorului în apele Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul. Potrivit scrierilor, în această perioadă, în pustiul Iordanului îşi începuse activitatea profetică Ioan Botezătorul. Prin învăţătura sa, acesta ajunsese să uimească şi să atragă mulţi oameni. Deşi învăţăturile sale erau înscrise în Legea lui Moise, Ioan Botezătorul venea cu ceva nou: curajul să le spună pe faţă şi să le reamintească permanent oamenilor că „s-a apropiat împărăţia cerurilor”.

Când Mântuitorul a apărut pe malul Iordanului, Sfântul Ioan Botezătorul, luminat de Duhul Sfânt, l-a recunoscut şi l-a arătat mulţimilor. Momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a primit botezul este consemnat de toţi cei patru evanghelişti.

Tradiții și obiceiuri de Bobotează

La Bobotează nu se spală rufe, iar apa are puteri miraculoase și nu se strică niciodată. La Boboteaza se sfințesc toate apele, iar preotul se duce la o apă unde va arunca crucea. Mai mulți bărbați se aruncă în apă ca să o aducă înapoi, iar cel care va scoate crucea din apă va avea noroc tot anul.

În Ajunul Bobotezei cerurile se deschid pentru a-l vedea pe Dumnezeu, iar celor ce vor fii martori la acest lucru Domnul le va îndeplini toate dorințele și le va ierta toate păcatele

De asemenea, în noaptea între 5 și 6 ianuarie, fetele își pot visa ursitul. Pentru asta, tinerele trebuie să ceară preotului busuioc sfințit, pe care să îl pună sub pernă

Tot în Ajunul Bobotezei, preoții merg să sfințească și să binecuvânteze casele credincioșilor

O altă superstiție spune că fetele care vor aluneca și vor cădea pe gheață în Ajunul Bobotezei se vor mărita cu siguranță în acest nou an

Se spune că fetele mari își pun pe degetul inelar un fir de mătase roșie și un firicel de busuioc pentru a-și visa alesul

În ziua de Bobotează sunt interzise certurile în casă şi nu se dă nimic cu împrumut

De asemenea, de Bobotează poți să afli cum va fi vremea tot anul. De exemplu, dacă se lasă bruma peste pomi, atunci anul va fi unul bun și pomii vor aduce roade multe, iar dacă plouă anul care a început va fi unul ploios

