Actualitate

Cum va fi vremea la Cluj de Bobotează? Prognoza meteo pentru 6 ianuarie 2026.

De Bobotează, la Cluj-Napoca nu vor fi temperaturi negative.

Temperaturile nu vor fi negative la Cluj-Napoca de Bobotează | Foto: monitorulcj.ro Temperaturile nu vor fi negative la Cluj-Napoca de Bobotează | Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Temperaturile nu vor începe cu minus în față, la Cluj-Napoca, marți, 6 ianuarie 2025, de Bobotează.


 

În municipiul Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de trei grade Celsius.


Temperatura minimă va fi de 2 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros în Cluj-Napoca, iar viteza vântului va fi de 9 metri/secundă.


