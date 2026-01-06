Cum va fi vremea la Cluj de Bobotează? Prognoza meteo pentru 6 ianuarie 2026.

De Bobotează, la Cluj-Napoca nu vor fi temperaturi negative.

Temperaturile nu vor fi negative la Cluj-Napoca de Bobotează | Foto: monitorulcj.ro

Temperaturile nu vor începe cu minus în față, la Cluj-Napoca, marți, 6 ianuarie 2025, de Bobotează.

În municipiul Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de trei grade Celsius.

Temperatura minimă va fi de 2 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros în Cluj-Napoca, iar viteza vântului va fi de 9 metri/secundă.

