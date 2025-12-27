Vlad Filat, dat în urmărire internațională de Interpol. Reacția fostului premier al Republicii Moldova: „Prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă”.

Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internațională de Interpol. Acesta riscă doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani.

Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, dat în urmărire internaţională de Interpol|Foto: filat.md

Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, transmite sâmbătă Moldpres, citată de Agerpres.ro

Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției.

„Confirm faptul că Direcția cooperare internațională polițienească a Poliției a fost notificată de către Biroul Central Interpol Paris despre faptul că respectiva persoană se află în căutare internațională cu scop de arest”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, potrivit sursei citate.

Conform prevederilor Constituției, cetățenii Republicii Moldova nu pot fi extrădați sau expulzați din țară, amintește publicația Jurnal.md. Totuși, șeful IGP a explicat că, dacă Vlad Filat ar alege să călătorească în oricare dintre țările care fac parte din spațiul Schengen, atunci autoritățile de acolo ar fi obligate să-l rețină.

La începutul lunii decembrie, o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă pe Vlad Filat la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție.

Reacția fostului premier al Republicii Moldova: „Prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă”.

Filat susține că instanța franceză a luat o decizie motivată politic și a invocat prezumția de nevinovăție.

„În primul rând, hotărârea respectivă nu este definitivă. Ea a fost contestată prin apel, iar până la epuizarea tuturor căilor legale de atac nu poate produce efecte juridice finale. În aceste condiții, dosarul nu poate fi transmis Republicii Moldova pentru recunoaștere sau executare, atât timp cât procedurile judiciare din Franța sunt în desfășurare.

Reacția fostului premier al Republicii Moldova: „Prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă”|Sursa: Vlad Filat - Facebook

În al doilea rând, prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă. Orice prezentare a acestei decizii drept un verdict definitiv sau orice concluzie formulată în mod ireversibil este prematură și contrară principiilor statului de drept.

Menționez, de asemenea, că motivarea deciziei încă nu există. După analiza integrală a deciziei, voi reveni cu un comentariu detaliat, în mod argumentat și responsabil.

Până atunci, fac o precizare clară: Așa cum am procedat tot timpul, sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură. Îmi exercit drepturile legale în mod deschis și transparent.

Fac apel către reprezentanții presei și la actorii publici să manifeste prudență și profesionalism în interpretarea unor proceduri judiciare aflate încă în curs.

Respectarea legii, a prezumției de nevinovăție și a faptelor verificate rămâne esențială pentru o informare corectă a publicului”, a notat Vlad Filat într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Ex-premierul moldovean Vlad Filat a executat o pedeapsă cu închisoarea în perioada 2016-2019, în Republica Moldova, fiind condamnat pentru corupere pasivă și trafic de influență.

