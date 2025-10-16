Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „Putin pierde teren nu doar în Europa, ci și în Orientul Mijlociu.”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) spune că Vladimir Putin a început să piardă teren și în Orientul Mijlociu, nu doar în Europa și că armata președintelui rus s-a poticnit în Ucraina.

Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj): „Putin și-a construit mitul invincibilității prin propagandă” | Foto: depositphotos.com

„Strategia lui Putin s-a prăbușit. După ce a atacat Ucraina, a crezut că va rupe unitatea europeană. Dar s-a întâmplat exact invers: Europa s-a unit mai mult ca oricând, iar Finlanda și Suedia au renunțat la neutralitate și au intrat în NATO”, a transmsi Ovidiu Cîmpean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Deputat clujean: „Putin și-a construit mitul invincibilității prin propagandă”

Deputatul clujean a precizat că acum și lumea arabă se îndepărtează de Vladimir Putin.

„Anularea rușinoasă a summitului Rusia-Lumea Arabă, absența liderilor arabi și discuțiile despre retragerea trupelor ruse din Siria arată un adevăr clar: influența Moscovei se prăbușește. Putin și-a construit mitul invincibilității prin propagandă și PR regizat”, a mai spus Ovidiu Cîmpean.

Deputatul PNL de Cluj a mai afirmat că în realitate

armata Rusiei s-a poticnit în Ucraina

economia țării lui Putin gâfâie

regimul său devine tot mai izolat.

„Putin nu mai e un jucător global, ci doar un dictator izolat care nu înțelege că lumea merge mai departe fără el”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: