Turist clujean, salvat de pe munte. Salvamontiștii avertizează: evitați zonele înalte!

Salvamontiştii recomandă turiştilor care se află la munte sau care intenţionează să ajungă la munte să evite deplasările în zona montană înaltă, în contextul avertizărilor de vreme rea.

Alertă meteo la munte: cod galben și portocaliu, Clujul implicat în intervenții|Foto: Salvamont Prahova - Facebook

„Având în vedere avertizările meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov atrag atenţia asupra condiţiilor meteo periculoase prognozate pentru zona montană a judeţului Braşov în perioada următoare.(...) Recomandăm evitarea deplasărilor în zona montană înaltă pe durata avertizărilor, amânarea activităţilor alpine şi a traseelor de creastă, precum şi planificarea cu maximă responsabilitate a oricărei activităţi desfăşurate la munte. Informarea prealabilă asupra condiţiilor meteorologice, adaptarea itinerariilor la situaţia din teren şi utilizarea echipamentului adecvat sezonului de iarnă sunt esenţiale pentru prevenirea incidentelor”, transmit, vineri, oficialii Salvamont Braşov.

22 de persoane salvate de pe munte. Una a fost din Cluj.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 14 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Un apel a fost pentru Salvamont Cluj.

Potrivit salvatorilor, în cazul acestor intervenții au fost salvate 22 de persoane. Dintre acestea, 7 persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor. De asemenea, s-au primit și 22 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană și despre starea pârtiilor, mai spun salvamontiștii.

Cod galben de vânt

Avertismentele vin în condiţiile în care vineri, 26 decembrie, la ora 14:00, a intrat în vigoare o atenţionare meteorologică cod galben, ce vizează intensificări ale vântului, iar la munte ninsori viscolite. Rafalele de vânt vor atinge frecvent 70–80 km/h, iar în zona montană înaltă a Carpaţilor Meridionali pot ajunge la 90–120 km/h, determinând viscolirea zăpezii depuse.

Atenţionarea cod galben se menţine şi în intervalul 27 decembrie, ora 16 – 28 decembrie, ora 2, când viteza vântului va creşte, ajungând până la 90–110 km/h în zona înaltă.

În perioada 28 decembrie, ora 2 – 29 decembrie, ora 10, pentru zona înaltă a Carpaţilor Meridionali este emis un cod portocaliu, meteorologii anunţând intensificări puternice ale vântului, cu rafale ce pot depăşi 110–130 km/h, ninsoare viscolită şi vizibilitate foarte redusă.

Salvamontiştii atrag atenţia că aceste condiţii vor conduce la diminuarea severă a vizibilităţii în zona montană, inclusiv prin transportul zăpezii deja depuse, chiar şi în zonele unde stratul de zăpadă este redus.

„Viscolul poate genera rapid acumulări neuniforme de zăpadă, formarea plăcilor de vânt şi dificultăţi majore de orientare, crescând semnificativ riscul producerii accidentelor sau al rătăcirii. În acelaşi timp, intensificările vântului vor amplifica considerabil senzaţia de frig. Temperaturile resimţite pot coborî rapid la valori critice, la care riscul de degerături apare într-un interval scurt de timp, iar hipotermia se poate instala accelerat, în special în cazul persoanelor insuficient echipate, al celor care subestimează condiţiile meteo sau îşi supraevaluează capacităţile fizice”, transmite Salvamont Braşov.

