Avertizare meteo de vreme extremă: Clujul, sub Cod portocaliu de vânt puternic și ninsori viscolite

Meteorologii au emis noi atenționări meteo de intensificări ale vântului și ninsori viscolite pentru următoarele două zile. Clujul este vizat de un Cod portocaliu de vreme rea.

Vremea rea se extinde în aproape toată țara: Clujul, sub Cod portocaliu de vânt puternic și ninsori viscolite| Foto: monitorulcj.ro

Meteorologii au emis sâmbătă o atenționare de intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol, care vizează, în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 - 29 decembrie, ora 21:00, zona montană, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, Carpații Meridionali și Orientali.

Codul portocaliu de viscol, valabil inițial pentru zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, a fost extins în 12 județe, inclusiv în județul Cluj.

Alertă meteo de vreme extremă

Vremea se va răci semnificativ, preponderent în zonele montane, unde rafalele de vânt vor depăși 70-90 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă, potrivit prognozei ANM.

Astfel, până luni, 29 decembrie, ora 21, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, sunt anunțate precipitații sub formă de ninsoare, cu un strat de zăpadă ce va varia între 5-10 cm, iar în Carpații Meridionali și Orientali, pe alocuri, de 15-20 cm. De asemenea, se va forma ghețuș sau polei pe arii restrânse.

Clujul, sub Cod portocaliu de vânt puternic și ninsori viscolite

Sursa: ANM

În plus, meteorologii au extins avertizarea Cod portocaliu pentru mai multe zone din România, inclusiv pentru județul Cluj, care va fi valabilă de sâmbătă noaptea, de la ora 2, până luni, 29 decembrie, ora 10, în special în Carpații Meridionali și de Curbură.

Vântul va sufla cu rafale de peste 110-130 km/h, va ninge viscolit, reducând vizibilitatea sub 50 m și formând troiene de zăpadă.

Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70...90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m de 90...100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: