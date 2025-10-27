Consilier PNL Cluj, critici dure la adresa USR după ce un consilier local ales pe listele formațiunii a fost acuzat de agresarea unor elevi

În urma scandalului în care a fost implicat consilierul local din Florești Daniel Meze, USR s-a disociat și a denunțat comportamentul acestuia. Ovidiu Florian (PNL Cluj) critică modul USR de a face politică: „E ironic să vorbești zilnic despre transparență și integritate, dar să te ascunzi exact când aceste valori ar trebui dovedite”.

Consilierul local Ovidiu Florian (PNL Cluj) critică modul USR de a face politică: partidul „oamenilor noi” nu ezită să-și revendice meritele și să-și promoveze candidații atunci când îi convine, dar sunt primii care se dezic de oamenii incomozi.

Daniel Meze, consilierul local din Florești care a intrat noaptea peste un grup de elevi cazați într-un hotel din Deva, s-a ales cu dosar penal, iar USR Florești a denunțat ulterior comportamentul acestuia, în condițiile în care Meze a candidat la alegerile locale din 2024 pe listele alianței USR – ARI.

„USR-ul ne arată din nou cât de «responsabil» este atunci când apare un scandal. Cât timp lucrurile merg bine, sunt primii care își revendică meritele și își aplaudă candidații. Dar când unul dintre acești «candidați ai schimbării» ajunge în atenția poliției, brusc «nu mai e al lor».

Devine independent, «neafiliat», «nu face parte din echipa noastră»”, notează consilierul PNL Cluj Ovidiu Florian într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Reacția USR

„Indiferent de nume sau funcție, violența, fie ea verbală sau fizică, îndreptată împotriva minorilor trebuie condamnată ferm și nu poate fi niciodată scuzată.(…). Este important ca instituțiile abilitate să clarifice cât mai curând circumstanțele incidentului regretabil din Deva, în care a fost implicat Daniel Meze, consilier local din Florești (ARI).

Alianța electorală USR-ARI, constituită pentru alegerile locale din Florești, s-a încheiat odată cu scrutinul electoral.

Daniel Meze nu a fost și nu este membru USR, iar între consilierul local Daniel Meze (ARI) și grupul consilierilor USR din Florești nu există niciun acord de colaborare”, se arată în mesajul publicat săptămâna trecută de Biroul Local al Filialei USR Florești pe pagina de Facebook.

O „disociere rapidă”

Ovidiu Florian semnalează „disocierea rapidă” de consilierul local Daniel Meze, care a candidat pe listele USR-ARI.

„Așa arată «transparența» și «integritatea» de care vorbesc: disociere rapidă, fără asumare și fără explicații pentru oamenii care au votat lista USR-ARI.

Așa se face politică la USR: asumat doar cât timp dă bine pe Facebook.

După alegeri, când apar faptele, încep disocierile. Fără explicații, fără responsabilitate, fără niciun gest real de asumare. E ironic să vorbești zilnic despre transparență și integritate, dar să te ascunzi exact când aceste valori ar trebui dovedite. Nu poți construi încredere fugind de răspundere de fiecare dată când realitatea devine incomodă”, susține consilierul local PNL Cluj.

În opinia lui Ovidiu Florian, USR-ul nu mai poate pretinde că e „alternativa curată” a politicii românești.

„Și da – USR trebuie să dea explicații. Nu mie. Ci oamenilor care i-au crezut”, conchide liberalul clujean Ovidiu Florian.

Consilierul local din Florești Daniel Meze (USR-ARI) s-a ales cu dosar penal pentru că a agresat mai mulți elevi, într-un hotel din Deva.

