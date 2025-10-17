OPINIE. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: Lăsați-mă să externalizez tot! (Pamflet despre eficiența națională)

Trăim vremuri moderne, aproape digitale, în care „statul” e vinovat de tot: de gropi, de birocrație, de nervi, de cozi și, uneori, chiar și de vremea proastă. De parcă oamenii ar lipsi din această țară cu desăvârșire.

Alin Tișe ține un discurs cu ocazia inaugurării, în 2024, a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă| Foto: monitorulcj.ro

„Statul e incompetent!”, se strigă peste tot.

Bun. Am o idee genială!

Atunci să-l facem competent, externalizându-l complet.

E simplu, logic și eficient.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: Lăsați-mă să externalizez tot! (Pamflet despre eficiența națională)| Foto: Alin Tișe - Facebook

Direcțiile juridice?

Le dăm caselor mari de avocatură, cu birouri de sticlă și onorarii în valută. Ele oricum scriu legile, măcar să le și aplice.

Direcțiile economice?

Să le preia firmele de contabilitate care știu deja cum să facă bani din nimic și pierderi din profit.

Urbanismul?

În sfârșit, în mâinile unor arhitecți care pot proiecta viitorul, chiar cu vedere la lac, pe spațiu verde și autorizație pe fața întunecată a Lunii.

Direcțiile de dezvoltare?

Le externalizăm către companii de consultanță care știu să facă strategii în PowerPoint și rapoarte cu grafice colorate.

Drumurile?

Ce să mai discutăm. Să vină firmele care știu să toarne asfalt rezistent… măcar până la prima ninsoare.

Spitalele?

Să fie unite în consorții și gestionate de companii de management medical, pacienții pot fi externalizați, eventual, la Viena, pentru un plus de performanță.

Și pentru că am prins gustul eficienței, putem merge mai departe.

Firește, și funcțiile alese trebuie externalizate!

Deputații pot fi închiriați la oră, consilierii locali, la abonament, iar primarii, în leasing.

Alegerile?

Externalizate. O licitație online: cine oferă mai mult, câștigă. Simplu, transparent, digital.

Iar dacă tot vorbim de reformă, de ce să ne oprim aici?

Premierul? Un chatbot cu ton calm și voce de știri.

Președintele? O hologramă care zâmbește protocolar și nu spune nimic greșit.

Guvernul? O aplicație mobilă cu bug-uri, dar actualizări frecvente.

Și gata!

În sfârșit, România va funcționa ca o companie privată: fără vinovați, fără responsabilitate, dar cu rapoarte de performanță impecabile.

PS: Singura funcție care propun să rămână este funcția mea de președinte al Consiliului Județean.

Iar dacă am uitat să externalizăm ceva… nu-i nimic.

Și oricum, se poate rezolva printr-un parteneriat public-privat cu Dumnezeu.

Dacă nu cumva e și Dumnezeu externalizat…!

