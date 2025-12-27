Vreme rece cu vânt puternic, ninsori și viscol în zonele montane. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea rămâne instabilă, meteorologii au prelungit atenționarea de vreme rea: se vor semnala intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, iar în zonele montane înalte va ninge.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 27 decembrie|Foto: monitorulcj.ro

Sâmbătă, 27 decembrie, temperaturile se vor situa în jurul celor specifice datei din calendar. Pe parcursul zilei, cerul va fi parțial noros și izolat vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare la munte, precum și în zona Moldovei, a Dobrogei, în estul Munteniei și posibil în Transilvania.

Vântul va avea intensificări ce vor amplifica senzația de vreme rece la munte, dar și în sud-estul teritoriului, iar noaptea în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 50…70 km/h, pe alocuri viscolind ninsoarea.

Temperaturile maxime se vor încadra între -1 și 7 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -7 și 1 grad.

În Cluj, cerul va fi noros spre parțial senin, maxima termică va fi de 2 grade Celsius, iar minima va indica -4 grade Celsius.

Vremea va rămâne instabilă până la finalul săptămânii. Astfel, potrivit meteorologilor, cea mai mare parte a țării va fi vizată de avertizări de vreme rea, care vor intra în vigoare duminică noapte.

Atenționarea emisă de meteorologi este valabilă în perioada 28 decembrie, ora 2 – 29 decembrie, ora 10.|Sursa: ANM

Se vor semnala intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură.

Astfel, în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110...130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită.

