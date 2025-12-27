Victorie categorică pentru U-BT Cluj în Liga Adriatică

U-BT Cluj-Napoca a obținut o nouă victorie în ABA League, împotriva SC Derby, scor 96-85.

U-BT Cluj-Napoca a obținut o nouă victorie în ABA League|Foto: U-BT Cluj-Napoca – Facebook

U-BT Cluj-Napoca a învins echipa muntenegreană SC Derby Podgorica, scor 96-85 (29-17, 15-24, 24-19, 28-25), vineri seara, în BTarena, într-un meci din Grupa A a competiției de baschet masculin ABA League.

Campioana României a reușit a treia sa victorie consecutivă în Liga Adriatică și a urcat pe locul secund în clasament.

U-Banca Transilvania a condus de la un capăt la altul, câștigând fără emoții.

Iverson Molinar Jones a reușit 26 de puncte și 5 pase decisive, Daron Russell s-a remarcat cu 23 de puncte, 3 rec, Dusan Miletic s-a evidențiat cu un double-double, 13 p, 11 rec, Karel Guzman a adăugat 13 p, 6 rec, 3 pd, iar MItchell Creek a adăugat 15 p, 7 rec.

De la oaspeți au avut evoluții apreciate Aleksa Ilic, cu 16 p, 7 rec, Nikola Pavlicevic 14 p, Darius Johnson 12 p, 4 pd, Jyare Davis 11 p, Mateo Dreznjak, 11 p, 3 pd.

„Sunt fericit pentru această victorie, a fost un meci câștigat greu”, a declarat antrenorul U-BT Cluj, Mihai Silvășan, la încheierea partidei.

Silvășan a mulțumit fanilor pentru susținere:

„Mergem înainte, fiindcă peste patru zile avem un alt meci, de data aceasta în EuroCup. Vreau să le mulțumesc fanilor, pentru că au venit în număr mare astăzi, chiar dacă este a doua zi de Crăciun și toată lumea sărbătorește, mulți dintre ei au venit să ne susțină, ceea ce este minunat pentru echipa noastră”, a adăugat antrenorul U-Banca Transilvania, potrivit site-ului oficial al echipei.

U-BT Cluj-Napoca va juca al cincilea meci consecutiv acasă pe 3 ianuarie, contra FMP Belgrad. Primele patru clasate se califică în Top 8.

Clasamentul Grupei A

*Dubai Basketball 20 puncte (10 jocuri)

*U-BT Cluj-Napoca 19 (11)

*Partizan Mozzart Bet 17 (9)

*Igokea m:tel 14 (9)

*FMP 14 (10)

*KK Split 13 (10)

*SC Derby 13 (11)

*KK Krka 13 (11)

*Borac Mozzart 12 (9)

