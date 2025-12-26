A lovit un pieton în Apahida și a fugit. Șoferul a fost prins după o oră în Mărăști. Era băut!

Accident cu fugă și alcool, în a doua zi de Crăciun, la Apahida. Polițiștii l-au prins pe făptaș după o oră în Mărăști.

Accident cu fugă și alcool, în a doua zi de Crăciun, la Apahida. Șoferul vinovat, prins în Mărăști.|Foto: arhivă monitorulcj.ro

„La data de 26 decembrie în jurul orei 17:30, a fost înregistrat un accident rutier pe strada Șomeș din localitatea Apahida, soldat cu rănirea unui pieton. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 48 de ani, din județul Bacău, aflat în calitate de pieton, ar fi fost accidentat de un autoturism în timp ce se afla pe partea carosabilă, conducătorul auto părăsind locul accidentului”, au transmis oamenii legii.

În urma investigațiilor, la aproximativ o oră de la producerea evenimentului, polițiștii au depistat conducătorul auto în cartierul Mărăști, fiind vorba despre un bărbat de 35 de ani, din Cluj-Napoca.

„Din verificări a rezultat faptul că acesta ar fi efectuat o manevră de mers înapoi, timp în care ar fi accidentat pietonul. La testarea cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul conducătorului auto și 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul pietonului”, transmite IPJ Cluj.

Pietonul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: