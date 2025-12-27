Ofițer de la școala de poliție din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev

Scandal de agresiune sexuală la școala de poliție din Câmpina: un ofițer a fost reținut pentru tentativă de viol, după ce ar fi încercat să agreseze un elev.

Ofițer reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev la Școala de Poliție din Câmpina|Foto: Depositphotos.com

Un bărbat de 49 de ani a fost reținut vineri de polițiștii prahoveni sub suspiciunea de tentativă de viol.

Ofițer de la școala de poliție din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev

Ofițerul a fost reținut pentru 24 de ore, în urma acuzaţiilor de tentativă de viol asupra unui elev de 20 de ani.

CITEȘTE ȘI:

Bărbatul care ar fi agresat sexual un copil în autobuz în Cluj va sta după gratii de Crăciun și Revelion pentru că a evadat din arestul la domiciliu

Fapta a fost sesizată în urmă cu aproape o săptămână de către reprezentanții unității de învățământ.

Astfel, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova - Serviciul de Investigații Criminale se efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la viol, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

„Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanții unei instituții de învățământ postliceal, din Câmpina”, a transmis, vineri seară, IPJ Prahova, potrivit Agerspres.ro

Persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 49 de ani, a fost condusă la sediul unității de poliție, în vederea audierii.

Surse judiciare au precizat că bărbatul de 49 de ani este angajat al Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, fiind încadrat ca personal de serviciu, iar persoana pe care ar fi încercat să o violeze este un elev al unității de învățământ, potrivit sursei citate.

Bărbatul de 49 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie analizată oportunitatea luării unei alte măsuri preventive.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: