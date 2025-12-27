Crește numărul beneficiarilor de pensii speciale: Cea mai mare pensie medie în cazul magistraților este de peste 25.400 de lei

Numărul celor care beneficiază de pensii speciale a ajuns, în noiembrie, la 11.788 de persoane, în creștere față de luna precedentă. În același timp, cea mai mare pensie medie în cazul magistraților depășește 25.400 de lei.

Luna trecută, numărul beneficiarilor de pensii speciale a fost de 11.788 de persoane, cu două persoane mai mult comparativ cu luna anterioară, din care 7.831 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), citate de Agerpres.ro

Cei mai mulți dintre beneficiari sunt foști magistrați.

Conform datelor oficiale, cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor - 5.768, dintre care 2.547 cu pensie din BASS.

Cea mai mare pensie medie de serviciu depășește 25.400 de lei

În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.416 lei, din care 7.517 din BASS și 22.259 de la bugetul de stat.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României au beneficiat, în noiembrie anul curent, 784 de persoane (688 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 6.975 de lei, din care 3.012 de lei pensie din bugetul de stat.

Pensii de peste 6.200 de lei pentru parlamentari

În ceea ce privește beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, numărul acestora era de 872 de persoane (635 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.225 de lei (3.537 de lei de la bugetul de stat).

Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România -1.337 de pensionari (toți cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.132 de lei, din care 8.078 lei suportați din bugetul de stat.

Curtea de Conturi și personalul auxiliar din instanțe

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 677 de persoane (672 cu pensie din BASS), media fiind de 10.202 de lei, din care 2.419 de lei cota suportată din bugetul de stat.

Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al Parchetelor - 2.350 de pensionari (1.934 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 7.071 de lei, din care 4.320 de lei suportați din bugetul de stat.

La începutul lunii decembrie, CCR a amânat decizia de modificare a pensiilor magistraților. Noul termen a fost fixat pentru duminică, 28 decembrie.

Conform proiectului de modificare a legii privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, pensia magistraților este stabilită la 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare crește la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție majorată de la 10 la 15 ani.

