Fără cozi pentru abonamentele de parcare la început de an: cererile pentru parcare depuse în 2024-2025, valabile și anul viitor. Cum cresc tarifele?

Astfel, potrivit anunțului făcut de administrația locală, cererile depuse în anii anteriori (2024 – 2025) pentru abonamentele de parcare nu mai trebuie refăcute. Acestea rămân valabile până la soluționare.

Astfel, dacă ai depus o cerere în 2024 sau 2025 pentru abonament de parcare, nu va mai fi nevoie să depui una nouă în 2026 - cererea rămâne valabilă până la rezolvare, potrivit informării publicate de Primăria Cluj-Napoca pe pagina de Facebook.

Statusul cererii se poate verifica pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca.

Noul regulament, propus de administrația locală la finalul anului trecut, simplifică procesul atât pentru locurile de parcare cu abonamente anuale cât și pentru cele lunare.

„Prin aceaste schimbări urmărim să eliminăm cozile de la început de an de la registratura Primăriei și să facem procesul cât mai ușor și eficient”, anunța primarul Emil Boc în decembrie 2024.

În acest fel, cererile de parcare depuse începând cu anul 2024, pentru care clujenii au primit răspuns că rămân în atenția Primăriei Cluj-Napoca, rămân valabile în continuare. Așadar, cetățenii nu mai trebuie să depună o nouă solicitare pentru anul 2026 - cererea existentă rămâne valabilă până la soluționare.

În același timp, clujenii care nu au depus anterior o cerere pentru un loc de parcare pot să o depună online pe website-ul Primăriei.

Cererile de parcare pentru riverani pot fi depuse online de catre persoane fizice/juridice cu domiciliul in Cluj-Napoca si autoturismul inmatriculat in România. O persoană poate completa online o singura cerere.

Noi tarife pentru 2026

După indexarea din 2025, tarifele pentru parcare vor fi ajustate cu 5,6% în 2026. Astfel, în zona centrală, abonamentele pentru persoane fizice vor ajunge la 113 lei/an, iar cele pentru persoane juridice la aproape 800 de lei.

În același timp, tarifele orare din Zona 1 și Zona 2 vor rămâne neschimbate, iar parcarea de tip Park&Ride se va scumpi pentru staționările de lungă durată: 16 lei pentru staționare 12/24 de ore și 401 lei pentru abonament de 30 de zile.

În cartiere, locurile de parcare, garajele și copertinele vor costa mai mult:

*de la 89 la 94 de lei, taxă anuală de parcare în cartiere

*75 de lei/an în cazul persoanelor fizice, pentru copertine sau garaje și 298 de lei/an în cazul persoanelor juridice

Abonamentul pentru riverani, în parkingurile din cartiere - 165 de lei/an de la 156 de lei în 2025.

Conform Codului fiscal, anumite categorii de persoane, precum veteranii și văduvele de război, persoanele persecutate din motive politice, instituțiile de învățământ și sport, precum și fundațiile cu caracter umanitar sau social, rămân scutite de plata taxelor de parcare.

Conform proiectului publicat în consultare publică de administrația locală, pierderea cardului de acces sau a tichetului va fi taxată cu 110 lei pe zi.

