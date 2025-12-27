Trump, reacție dură la planul lui Zelenski: „Nu are nimic până nu îmi dau acordul”. Kievul, atacat masiv cu rachete balistice rusești înainte de negocierile de pace.

Kievul a fost supus unui atac rusesc susținut cu rachete balistice în noaptea de vineri spre sâmbătă în timp ce președintele SUA, Donald Trump, afirmă că Ucraina nu poate miza pe un acord care să nu fie girat de Casa Albă.

Trump, avertisment pentru Zelenski înainte de negocierile de pace din Florida: „Nu are nimic până nu îmi dau acordul”|Foto: Depositphotos.com

Înainte de a se întâlni duminică cu Volodimir Zelenski, care va prezenta noi propuneri pentru a pune capăt războiului cu Rusia, președintele american Donald Trump l-a avertizat vineri pe omologul său ucrainean că nimic nu este garantat până când nu își va da „acordul”, notează AFP, citată de Agerpres.ro

Trump, reacție dură la planul lui Zelenski: „Nu are nimic până nu îmi dau acordul”. Kievul, atacat masiv cu rachete balistice rusești înainte de negocierile de pace.

Șeful statului ucrainean „nu are nimic până când nu îmi dau acordul”, a declarat președintele Statelor Unite pentru site-ul Politico.

„Așadar, vom vedea ce are”, a adăugat președintele SUA.

„Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine cu (președintele rus Vladimir) Putin”, cu care intenționează să vorbească „în curând”, a continuat Donald Trump.

Volodimir Zelenski va călători duminică în Florida, unde președintele american își petrece sărbătorile de sfârșit de an la reședința sa Mar-a-Lago.

El dorește să discute cu Donald Trump problema încă nerezolvată a teritoriilor, în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului cu Rusia.

Această întâlnire va avea loc la câteva zile după ce președintele ucrainean a dezvăluit detalii din planul revizuit al SUA pentru a pune capăt conflictului, care a fost modificat după discuțiile cu Ucraina.

Această versiune a fost criticată de Moscova, care a acuzat Kievul că încearcă „să saboteze” discuțiile.

Documentul prevede o înghețare a liniei de front actuale fără a oferi o soluție imediată în ceea ce privește revendicările teritoriale ale Rusiei, care ocupă peste 19% din Ucraina.

Ucraina, vizată de atacuri rusești

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care Kievul a fost ținta unui atac masiv cu rachete balistice în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce Rusia a lansat mai multe rachete hipersonice Kinjal, patru rachete balistice Iskander și un grup de rachete de croazieră Kalibr asupra capitalei, potrivit The Kyiv Independent. Și alte regiuni ale Ucrainei au fost atacate cu rachete și drone sâmbătă dimineață.

Cel mai recent atac are loc în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregătește să se întâlnească cu Donald Trump în Florida, pe 28 decembrie, în cadrul eforturilor continue de a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani.

Recent, Zelenski a declarat că Ucraina și SUA intenționează să discute în cadrul negocierilor din Florida mai multe aspecte, inclusiv garanțiile de securitate, cooperarea economică, precum și situația zonei Donbas dar și a centralei nucleare de la Zaporijie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: