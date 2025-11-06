Sondaj. AUR scade sub pragul de 40% în intenția de vot pentru prima dată după alegerile prezindețiale.

Chiar dacă este primul în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, partidul AUR scade sub pragul de 40%, aspect ce reflectă un trend descendent pentru formațiunea condusă de George Simion.

AUR scade sub 40% în intenția de vot|Foto: monitorulcj.ro

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, partidul AUR scade sub 40% în intenția de vot pentru alegerile parlamentare.

„Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat”, spune Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

AUR scade sub pragul de 40% în intenția de vot pentru prima dată după alegerile prezindețiale

Prima poziție în topul opțiunilor de vot este ocupată de AUR, cu 38% dintre opțiuni.

Formațiunea condusă de George Simion este urmată de PSD, cu 19,5% și PNL cu 14,6%.

AUR scade sub pragul de 40% în intenția de vot pentru prima dată după alegerile prezindețiale|Sursa: INSCOP Research

Intenția de vot pentru alegerile parlamentare

38% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie 2025),

19.5% cu PSD (față de 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie 2025),

14.6% cu PNL (față de 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie 2025),

12.3% cu USR (față de 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie 2025).

Pentru UDMR ar vota 4.8% din alegători (față de 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie 2025), iar pentru SENS – 3.2% (față de 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

Pentru POT ar vota 3.1% dintre alegători (față de 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025), pentru SOS Romania – 1.7% (față de 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025). 1.8% dintre respondenți ar da votul unui alt partid (față de 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025) și 1% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Estimare participare la vot

Estimare participare la vot|Sursa: INSCOP Research

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 17,4% dintre români au ales 1, 1.2% au ales 2, 1% au ales 3, 1.4% au ales 4, 4.4% au ales 5, 1.5% au ales 6, 2.7% au ales 7. 3.8% indică 8, 3.3% aleg 9 și 60.5% indică 10. 2.9% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

„AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în ușoară creștere. PNL, USR și UDMR se mențin la un nivel constant, comparativ cu lunile anterioare. Partidele care formează coaliția guvernamentală cumulează 51% din intenția de vot, în timp ce partidele din opoziție parlamentară aproximativ 43%”, adaugă directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Potrivit unui sondaj CURS, realizat la începutul lunii noiembrie, AUR ar obține 35% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research au fost culese în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

