Nicușor Dan, despre creșterea AUR în sondaje: „Arată o dezamăgire profundă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă”

Nicușor Dan a făcut o analiză în ceea ce privește starea de spirit care domină scena politică din România și a arătat că poziția AUR în sondaje reflectă nu atât „o mare iubire” față de o formațiune politică, ci mai degrabă „o dezamăgire profundă” față de modul în care este realizat actul de guvernare.

Nicușor Dan, despre creșterea AUR în sondaje: „Arată o dezamăgire profundă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă”|Foto: presidency.ro

Cel mai recent sondaj realizat de Barometrul Informat.ro – INSCOP Research arată că formaţiunea AUR continuă să conducă în preferinţele electoratului pentru alegerile parlamentare, cu 40.8%, fiind urmată de PSD, PNL şi USR.

CITEȘTE ȘI:

AUR continuă să conducă în preferinţele electoratului pentru alegerile parlamentare

În același timp, susţinerea pentru coaliţia de guvernare (PSD-PNL-USR-UDMR) este doar cu 3% mai mare decât pentru partidele din Opoziţie (AUR-POT-S.O.S România).

Nicușor Dan, despre creșterea AUR în sondaje: „Arată o dezamăgire profundă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă”

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, la B1TV.ro, ce arată acest procent de 40% al unui partid cum este AUR.

„Arată că acei 40% dintre români sunt exasperaţi. Nu cred că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă şi să direcţioneze România”, a spus şeful statului.

„Este sarcina lor şi a mea, pentru că eu am propus românilor această coaliţie şi acest guvern, să le arătăm că lucrăm pentru români”, a mai spus Nicuşor Dan.

Despre alternative la această coaliţie, Nicuşor Dan a afirmat că teoretic, mai erau şi guverne minoritare, sau doar trei din aceste patru partide.

„Eu cred că asta este formula cea mai potrivită pentru momentul pe care îl trăim, garantând stabilitate şi în raport cu partenerii noştri”, a explicat preşedintele, potrivit sursei citate.

Intenția de vot pentru partide politice la alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (78.7% din total eșantion):

*40.8% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025)

*17.9% cu PSD (față de 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025),

*15.2% cu PNL (față de 17.3% în iunie 2025),

*12.8% cu USR (față de 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025).

Sursa: INSCOP Research

*Pentru POT ar vota 3.3% dintre alegători (față de 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025).

*Pentru UDMR - 4% (față de 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025).

*Pentru SOS Romania – 2.8% (față de 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025).

*Pentru SENS - 2.1% (față de 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025).

0.6% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 0.6% pentru alt partid (față de 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

Datele sondajului Barometrul Informat.ro – INSCOP Research au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: