Sondaj INSCOP. AUR, lider detașat în intenția de vot a românilor. PSD și PNL nu pot ține pasul.

Partidul condus de George Simion ar câștiga alegerile parlamentare dacă aceastea ar avea loc duminică, cu un scor dublu față de următoarea clasată, arată datele unui sondaj INSCOP Research realizat în perioada 6-10 octombrie.

Coadă la o secție de vot de pe Calea Mănăștur la alegerile locale de anul trecut| Foto: monitorulcj.ro

Potrivit studiului, AUR este cotat cu 40% din voturi, urmat de PSD, cu 17,6% și de PNL, cu 14,8%. Celelalte două partide din Coaliție – USR și UDMR – sunt cotate cu 11,5%, respectiv 5,2%.

Împreună, partidele care formează actuala coaliție de guvernare au 49,1% din intențiile de vot ale românilor.

Sondaj: intenție vot alegeri parlamentare| Foto: inscop.ro

Două dintre partidele aflate în prezent în Parlament sunt departe de pragul electoral de 5%. Potrivit sondajului, POT are 2,6% din intențiile de vot, iar SOS – 2%.

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot :

13.2% dintre români au ales 1

0.9% au ales 2

1.1% au ales 3

0.6% au ales 4

2.2% au ales 5

0.8% au ales 6

2.2% au ales 7

2.7% indică 8

2% au ales 9

72.7% indică 10

1.5% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77.4% din total eșantion)

40% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.8% în septembrie 2025, 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025)

17.6% cu PSD (față de 17.9% în septembrie 2025, 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025)

14.8% cu PNL (față de 15.2% în septembrie 2025, 17.3% în iunie 2025)

iar 11.5% cu USR (față de 12.8% în septembrie 2025, 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025).

Pentru UDMR ar vota 5.2% dintre alegători, (față de 4% în septembrie 2025, 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025)

Pentru SENS – 3.4% (față de 2.1% în septembrie 2025, 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025)

Pentru POT ar vota 2.6% dintre alegători (față de 3.3% în septembrie 2025, 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025)

Pentru SOS Romania – 2% (față de 2.8% în septembrie 2025, 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025).

1.3% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 0.6% în septembrie 2025, 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 1.6%% pentru alt partid (față de 0.6% în septembrie 2025, 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

Ușoară scădere pentru AUR față de precedentul sondaj

Un sondaj INSCOP realizat în septembrie punea AUR la 40,8% din intențiile de vot, cu aproape un procent mai mult decât în prezent.

În septembrie, AUR era cotat cu 40.8% din voturi, urmat de PSD, cu 17.9% și de PNL, cu 15.2%. Celelalte două partide din Coaliție – USR și UDMR – sunt cotate cu 12.8%, respectiv 4.0%. POT are 3.3%, iar SOS – 2.8%.

„Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenția de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereușind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR și UDMR. POT și SOS România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obținut de SENS”, a declarat Remuș Ștefureac, directorul INSCOP.

Sondajul INSCOP a fost realizat în perioada 6-10 octombrie. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: