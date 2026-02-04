  • Flux RSS
CFR Cluj câștigă cu UTA Arad și bate la porțile play-off-ului!

CFR Cluj se întoarce cu toate cele trei puncte din deplasarea de la Arad, din etapa cu numărul #25 din Superligă.

CFR Cluj s-a apropiat de play-off / Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu CFR Cluj s-a apropiat de play-off / Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

 

 


 

CFR Cluj are moralul ridicat înainte de derby-ul Clujului. Ardelenii au câștigat la Arad, scor 1-0, și s-au apropiat la doar un punct de play-off. 


 

Meriton Korenica a marcat singurul gol al partidei, în minutul 68, după o fază inițiată de Tidiane Keita și continuată de Alibek Aliev.


Cu această victorie, CFR Cluj a ajuns la șase victorii consecutive în campionat și este la doar un punct distanță de FC Botoșani, echipa de pe locul 6, ultimul loc care asigură prezența în play-off la finalul sezonului regulat.

