România cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu R. Moldova în urma pachetului de extindere publicat de Comisia Europeană

Pachetul de extindere 2025, publicat marți de Comisia Europeană, evidențiază progresele realizate de principalii parteneri în procesul de aderare la UE. În contextul „ritmului accelerat” al reformelor, România cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova.

România cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu R. Moldova în urma progreselor înregistrate pe calea aderării la UE|Foto: presedinte.md

Comisia Europeană a adoptat, marți, pachetul său anual privind extinderea, care prezintă o evaluare amplă a progreselor realizate de partenerii de extindere în ultimele douăsprezece luni.

Pachetul de extindere 2025 reafirmă faptul că extinderea ocupă un loc prioritar pe agenda UE.

România cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu R. Moldova în urma pachetului de extindere publicat de Comisia Europeană

Ministerul Afacerilor Externe a salutat publicarea de către Comisia Europeană, marți, a Pachetului anual privind extinderea Uniunii Europene, care conține rapoartele de evaluare pentru cei șase parteneri din Balcanii de Vest și Turcia, precum și rapoartele de țară pentru Republica Moldova, Ucraina și Georgia, notează Caleaeuropeană.ro

„MAE salută în mod deosebit reiterarea de către Comisia Europeană a faptului că extinderea este un instrument geopolitic cheie care contribuie la siguranța, prosperitatea și securitatea comună, care unifică Europa pe baza valorilor și identității comune, în timp ce modelul său economic, social și democratic continuă să inspire și să atragă. Ministerul Afacerilor Externe apreciază și împărtășește evidențierea de către Comisia Europeană a faptului că procesul de extindere rămâne unul bazat pe merite, ce ține cont de progresul obiectiv obținut de fiecare stat în parte. Din acest punct de vedere, MAE salută reiterarea de către Comisie a faptului că țările candidate trebuie să continue pe calea unor reforme sustenabile, ancorate în respectul față de statul de drept și drepturile fundamentale, ca și într-o adeziune clară a acestora la orientarea geopolitică a Uniunii Europene”, se arată în informarea publicată de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

De asemenea, MAE salută menționarea „ritmului accelerat al Republicii Moldova în ceea ce privește reformele importante realizate pe calea aderării” și evidențierea de către Comisie a consolidării substanțiale a cooperării R. Moldova cu UE, „în ciuda amenințărilor hibride continue și a tentativelor de destabilizare a parcursului său european”.

„Ministerul Afacerilor Externe apreciază reflectarea clară în raportul Comisiei a angajamentului ferm al Republicii Moldova pentru aderarea sa la UE, reconfirmat de alegerile parlamentare din 28 septembrie, care au condus la o majoritate parlamentară ferm angajată să avanseze procesul de aderare.

Ministerul Afacerilor Externe salută, în același timp, sprijinul Comisiei Europene pentru obiectivul ambițios, dar considerat realizabil, al autorităților Republicii Moldova, de a încheia negocierile de aderare la începutul anului 2028.

În această perspectivă, MAE împărtășește și evaluările Comisiei potrivit cărora R. Moldova este deja pregătită pentru deschiderea negocierilor asupra clusterelor 1 (Elemente fundamentale), 2 (Piață Internă) și 6 (Relații Externe). De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe exprimă, pe aceeași linie cu Comisia, așteptarea unei decizii a Consiliului de deschidere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova până la finalul anului”, subliniază sursa citată.

Moldova, progrese semnificative pe calea aderării la UE

Moldova a avansat semnificativ pe calea aderării, finalizând cu succes procesul de evaluare, în ciuda amenințărilor hibride continue și al încercărilor de destabilizare a țării, potrivit raportului publicat de Comisia Europeană.

Primul Summit UE-Moldova din iulie 2025 a marcat o nouă etapă de cooperare și integrare. Moldova a adoptat foi de parcurs privind statul de drept, administrația publică și funcționarea instituțiilor democratice, pe care Comisia le-a evaluat pozitiv. Astfel, CE consideră că Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru a deschide clusterele: unul (fundamente), șase (relații externe) și doi (piața internă).

„Comisia se așteaptă ca Moldova să îndeplinească, de asemenea, condițiile pentru deschiderea celorlalte trei clustere și depune eforturi pentru a se asigura că Consiliul este în măsură să avanseze deschiderea tuturor clusterelor înainte de sfârșitul anului”, se arată în informarea publicată marți de Serviciul European de Acțiune Externă (EEAS).

Guvernul Republicii Moldova a semnalat obiectivul său de a încheia provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: