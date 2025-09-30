Președinta Maia Sandu ia în calcul aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și fără regiunea separatistă Transnistria

Președinta Maia Sandu a transmis că este luată în calcul o variantă prin care Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană (UE) fără zona separatistă Transnistria.

Republica Moldova ar putea adera la UE și fără Transnistria | Foto: presedinte.md

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, luni, 29 septembrie 2025, că ia în calcul aderarea țării la Uniunea Europeană fără Transnistria.

Republica Moldova ar putea adera la UE fără Transnistria

Lidera de la Chișinău a declarat, într-o conferință de presă, că procesul de aderare la UE fără regiunea separatistă transnistreană face parte dintr-un scenariu de rezervă al autorităților moldovene, primul scenariu fiind aderarea „într-un singur pas”.

„Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar, în situația în care nu vom avea această posibilitate - pentru că cunoașteți faptul că Federația Rusă își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și asta este cea mai mare piedică pentru reîntregirea țării - pentru această situație există și al doilea scenariu, care înseamnă aderarea la UE în doi pași”, a afirmat Sandu, potrivit Agepres.ro.

Potrivit sursei citate, președinta spune că „aderarea la Uniunea Europeană este un proces meritocratic” și că atât Moldova, cât și Ucraina îndeplinesc condițiile impuse de forurile europene.

„Ambele țări, și Republica Moldova, și Ucraina, au întrunit toate condițiile pentru ca să se treacă la următoarea etapă și așteptăm ca instituțiile europene și statele membre să găsească o soluție. Noi credem în acest proces meritocratic și, evident, vom munci în continuare pentru ca să putem să avansăm cât mai repede pe calea aderării la UE”, a mai spus Maia Sandu.

