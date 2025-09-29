„Viitorul Moldovei este în Europa!” Liderii europeni, mesaje de susținere pentru moldoveni după alegerile parlamentare.

Cei mai înalți oficiali ai Uniunii Europene au transmis mesaje de susținere și solidaritate în urma rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

„Viitorul Moldovei este în Europa!” Liderii europeni, mesaje de susținere pentru moldoveni după alegerile parlamentare.|Foto: presedinte.md

Cei mai înalți oficiali ai Uniunii Europene și-au exprimat luni ușurarea după ce partidul de guvernământ din Republica Moldova, PAS, condus de președinta Maia Sandu, și-a păstrat majoritatea parlamentară în alegerile de duminică, învingând formațiunile proruse, relatează dpa, citată de Agerpres.ro

„Viitorul Moldovei este în Europa!”, a scris președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pe platforma X.

„Viitorul Moldovei este în Europa!” Liderii europeni, mesaje de susținere pentru moldoveni după alegerile parlamentare.

„Prin acest pas istoric înainte, poporul Moldovei a ales calea democrației, speranței și oportunităților. Ei au ales Europa”, a adăugat ea.

Alegerile parlamentare din această țară săracă și agrară, situată între România, membră a UE, și Ucraina, sunt considerate esențiale, comentează sursa citată. Cu o populație de aproximativ 2,4 milioane de locuitori, Republica Moldova este țară candidată la UE din 2022.

„Poporul Moldovei și-a exprimat votul, iar mesajul lor este clar și puternic”, a scris și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

„Ei au ales democrația, reforma și un viitor european, în fața presiunilor și interferențelor Rusiei”, a declarat el. „UE este alături de Moldova. La fiecare pas de pe acest drum”, a mai spus Costa.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, mesaj de susținere pentru Moldova|Sursa: Ursula von der Leyen - X

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat că, „în ciuda eforturilor masive ale Rusiei de a răspândi dezinformare și de a cumpăra voturi, nicio forță nu poate opri un popor angajat pentru libertate”.

„Suntem alături de Moldova pe drumul lor către UE”, a adăugat ea.



„Moldova, ați reușit din nou”, a transmis la rândul său președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Anul trecut, Maia Sandu l-a învins la limită pe candidatul pro-rus la președinție.

„Nicio încercare de a răspândi frica sau diviziunea nu ar putea să vă zdruncine hotărârea. Ați făcut alegerea dvs. clară: Europa. Democrația. Libertatea”, a adăugat Ursula von der Leyen.

„Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de voi la fiecare pas. Viitorul vă aparține”, a mai transmis ea.

Pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Proiecțiile în baza voturilor numărate arată că partidul Maiei Sandu va avea 55 de mandate din 101 în viitorul Parlament, adică o majoritate necesară pentru guvernare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: