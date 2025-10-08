Deputatul Remus Lăpușan (PSD), despre necesitatea unui inel verde pentru Cluj-Napoca: „Nu mai e o opțiune, ci o nevoie vitală”

Deputatul Remus Lăpușan (PSD) a vorbit despre necesitatea unui inel verde în jurul municipiului Cluj-Napoca.

Deputatul Remus Lăpușan (PSD) afirmă că municipiul Cluj-Napoca are nevoie de un inel verde | Foto: Remus Lăpușan

Deputatul clujean afirmă că a vorbit încă din anul 2008 despre necesitatea realizării unui inel verde în jurul „Capitalei Transilvaniei.”

Remus Lăpușan: Inelul verde al municipiului Cluj-Napoca, o nevoie vitală

„De atunci, situația nu s-a îmbunătățit, dimpotrivă: poluarea, traficul intens și presiunea urbană au devenit tot mai evidente. În acest context, proiectul nu mai este doar o opțiune, ci o nevoie vitală pentru comunitatea noastră”, a transmis Remus Lăpușan.

Potrivit acestuia, un inel verde în jurul Clujului ar însemna:

aer mai curat

reducerea poluării fonice

protejarea pădurilor Făget și Hoia

crearea unor spații dedicate activităților recreative și sportive.

„Nu vorbim doar de un proiect de mediu, ci de o investiție directă în sănătatea oamenilor și în calitatea vieții de zi cu zi. Autoritățile centrale au obligația ca, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a Codului silvic adoptat în 2024, să elaboreze normele și metodologia pentru crearea centurilor verzi în jurul orașelor. Chiar dacă până acum nu s-au făcut pași vizibili, este important ca timpul rămas să fie folosit cu responsabilitate, astfel încât, odată ce cadrul legal va fi complet, proiectul să poată fi aplicat imediat”, a mai precizat deputatul clujean, care a prezentat mai multe beneficii ale unui asemenea demers.

îmbunătățirea calității aerului și protejarea biodiversității locale,

reducerea presiunii asupra zonelor naturale prin amenajarea de spații pentru picnic și agrement,

creșterea atractivității turistice și ecologice a orașului,

Remus Lăpușan a afirmat că Cluj-Napoca nu este singurul oraș care are nevoie de o asemenea soluție și că poluarea aerului și lipsa spațiilor verzi afectează comunități din întreaga țară.

Remus Lăpușan: Inelul verde al Clujului poate deveni un model pentru orașele din România

„De aceea, inelul verde al Clujului poate deveni un exemplu de bună practică pentru alte municipii din România, demonstrând că se poate construi un model de dezvoltare urbană sănătoasă și durabilă”, susține Lăpușan.

Totodată, protejarea zonelor naturale trebuie însoțită de măsuri concrete:

acțiuni periodice de ecologizare,

sancționarea defrișărilor ilegale și a oricăror abuzuri asupra mediului,

obligarea agenților economici să respecte standardele de protecție a mediului,

colaborarea cu primăriile din comunele limitrofe pentru împădurirea terenurilor disponibile cu specii de arbori cu creștere rapidă.

„Toate aceste măsuri ar contribui la creșterea suprafețelor împădurite și la o resursă mai mare de oxigen pentru întreaga zonă metropolitană. Protecția mediului nu este un moft, ci o responsabilitate pe care o avem față de generațiile viitoare. Dacă nu acționăm, consecințele asupra sănătății populației vor fi resimțite pe termen lung. De aceea, cred cu tărie că municipiul Cluj-Napoca trebuie să facă un pas hotărât în direcția realizării acestui inel verde, arătând astfel că putem construi un oraș modern, sănătos și prietenos cu oamenii. Inelul verde nu este doar un proiect pentru Cluj, ci un semnal că România poate alege sănătatea și viitorul înaintea poluării și indiferenței”, a conchis Remus Lăpușan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: