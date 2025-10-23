În criză de timp, Guvernul așteaptă decizia CCR pentru a vedea ce face cu legea pensiilor speciale pentru magistrați

Guvernul României pare că trage de timpul pe care nu-l are. Deoarece a rămas puțin peste o lună pentru a veni cu o soluție pentru pensiile speciale, însă executivul stă și așteaptă o motivare a CCR, care a picat reforma.

În scurt timp, România ar putea pierde 231 mil. euro din PNRR dacă nu rezolvă problema pensiilor speciale pentru magistrați | Foto: gov.ro

România trebuie să soluționeze urgent reforma pensiilor speciale: termenul limită, fixat pentru 28 noiembrie, nu mai poate fi prelungit. În caz contrar, statul român riscă să piardă 231 de milioane de euro. Între timp, Guvernul nu are o cale de urmat cu privire la acest proiect deoarece așteptă motivarea Curții Constituționale în acest caz.

Guvernul așteaptă motivarea CCR după care va stabili „calea de urmat” pentru pensiile speciale.

Calea de urmat în cazul proiectului privind pensiile magistraților va fi stabilită după ce va apărea motivarea Curții Constituționale în acest caz și după o decizie agreată de coaliție pe acest subiect, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ea a fost întrebată de jurnaliști dacă Guvernul are un termen pentru elaborarea unui nou proiect privind reforma pensiilor magistraților.

„Despre viitorul conținut, forma de adoptare a acestui act normativ nu am absolut niciun fel de detalii suplimentare să vă dau. De fapt, ele nici nu au fost stabilite, după cum spuneați, coaliția nu a ajuns la un punct de vedere comun din acest punct de vedere. Ceea ce pot să vă spun este că, în mod normal, nu, așteptăm motivarea Curții Constituționale, să vedem ce au avut de spus judecătorii Curții și conform regulii în cazul deciziilor CCR, care e calea de urmat. (...) Hai să vedem motivarea și decizia din coaliție”, a mai declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Legat de respingerea de către CCR a proiectului, ea a fost întrebată și de ce premierul nu a așteptat 30 de zile avizul CSM pentru legea privind pensiile magistraților, dat fiind faptul că Ministerul Justiției a atras atenția, a trimis observații că este nevoie de acest aviz consultativ.

„Personal, nu am văzut acele observații, după cum v-am spus. Din ceea ce mi-au pus la dispoziție și mie - colegii, consilierii premierului pentru propria documentare - este pentru prima dată când Curtea Constituțională stabilește imperativ așteptarea termenului de 30 de zile. Au mai fost asemenea sesizări pe rolul Curții Constituționale, însă una singură a fost admisă, dar atunci chestiunea a fost radicală, ca să zic așa, și anume s-a cerut avizul în aceeași zi în care a fost adoptat actul normativ în guvern, ceea ce, sigur, făcea chiar imposibilă obținerea unui aviz. Alte comentarii nu vreau să fac și nu pot să fac”, a explicat Dogioiu.

Curtea Constituțională a României a stabilit, luni, că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii în cazul legii privind pensiile magistraților, precum și nerespectarea de către Guvern a termenului de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituție.

Comisia Europeană a aprobat, miercuri, varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României.

Astfel, în timp ce populația trebuie să suporte scumpirile cauzate de inflație și majorările de taxe, inclusiv creșterea TVA-ului, judecătorii Curții Constituționale au respins proiectul privind reforma pensiilor judecătorilor și procurorilor.

În vreme ce magistrații se vor bucura în continuare de privilegii și pensii colosale, românii vor plăti mai mult pentru locuințe și mașini în urma majorărilor de taxe aprobate de Guvern.

Data limită pentru reforma pensiilor speciale a fost fixată pentru finalul lunii noiembrie, iar ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, semnalează că în joc sunt peste 230 de milioane de euro, bani din PNRR, pe care România îi poate pierde dacă nu vine cu o soluție în acest sens.

România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNNR în urma deciziei CCR privind legea pensiilor magistraților

„Mizăm pe faptul că vom împinge din nou reforma, de data asta cu rezolvarea ei”, a declarat Dragoș Pâslaru

Dragoș Pîslaru a fost întrebat, miercuri, la conferința susținută la Palatul Victoria, ce poate face România pentru a nu pierde cele 231 de milioane de euro din Planul Național de Reziliență și Redresare (PNRR), după decizia CCR de a respinge reforma pensiilor magistraților.

„Termenul pe care îl știți foarte bine, data limită, este de 28 noiembrie pentru a rezolva acest jalon, care într-adevăr este legat de o sumă de 231 de milioane de euro. Așa cum foarte bine ați văzut, voința politică, în ciuda lucrurilor care au fost discutate inclusiv în spațiul public de unii sau de alții, rămâne de a rezolva acest subiect și ne vom îndrepta cu o soluție care să rezolve problemele procedurale care au fost indicate de CCR”, a declarat ministrul Proiectelor Europene, potrivit Hotnews.ro

Comisia Europeană a anunțat, pe 25 martie, că a emis o evaluare preliminară pozitivă a jalonului-cheie din cea de-a treia cerere de plată a României în ceea ce privește reducerea regimului fiscal special pentru microîntreprinderi.

