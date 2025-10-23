IKEA deschide primul Studio de Planificare și Comandă din Cluj (P)

IKEA anunță deschiderea primului Studio de Planificare și Comandă din județul Cluj, situat pe strada Alexandru Vaida Voevod, nr. 59, în incinta galeriei comerciale Kaufland Cluj-Gheorgheni din Cluj-Napoca.

Studioul oferă vizitatorilor inspirație, informații utile și soluții personalizate din partea experților IKEA pentru amenajarea locuinței, în special a bucătăriei și a dormitorului, pentru a răspunde nevoilor și preferințelor acestora aflate în continuă schimbare. Noul Studio de Planificare și Comandă IKEA face parte din strategia companiei de a deveni mai accesibilă pentru cât mai mulți oameni din România.



Studioul se desfășoară pe o suprafață de peste 200 mp și cuprinde o zonă de planificare, alături de o zonă inspirațională cu soluții de mobilier pentru casă, precum și un spațiu în care sunt expuse peste 1100 de articole IKEA. Vizitatorii pot explora aici mai multe modele de bucătării modulare și sisteme de depozitare funcționale pentru dormitor și pot accesa o gamă largă de servicii personalizate de planificare și amenajare a locuinței, pentru o experiență completă: sesiuni de consultanță personalizate, măsurători precise, asistență de specialitate în selectarea și comandarea produselor IKEA, design interior, servicii de livrare a articolelor achiziționate, servicii profesionale de instalare a bucătăriei și servicii de asamblare a mobilierului.



Noul studio este al treilea punct de întâlnire cu clienții de acest format din țară, după lansarea cu succes a acestui concept în Constanța și în București.

„În Studioul de Planificare și Comandă IKEA Cluj, procesul de amenajare a casei devine o activitate foarte ușoară și plăcută: indiferent dacă clienții doresc să proiecteze o cameră nouă sau să-și optimizeze spațiul, experții IKEA le vor asculta cu atenție nevoile și îi vor ghida pentru a transforma ideile în soluții concrete de îmbunătățire a locuinței. De la lansarea acestui format în România, în urmă cu mai bine de un an, a existat un interes crescut din partea românilor pentru serviciile oferite de studio, iar acum suntem încântați să aducem acest concept și în Cluj-Napoca.” afirmă Karoly Kovacs, Manager Studio de Planificare și Comandă IKEA Cluj.



Studioul de Planificare și Comandă IKEA Cluj este deschis de luni până duminică între orele 10:00 și 20:00. Pentru a participa la o sesiune de consultanță din partea unui expert IKEA, este necesară programarea întâlnirii în avans, online sau direct în studio. De asemenea, cei interesați trebuie să pregătească dimensiunile exacte ale spațiului pe care îl au la dispoziție.



Clienții beneficiază de multiple opțiuni de livrare a produselor comandate în studio, precum livrare la domiciliu, la adresă sau până într-o cameră la alegere, sau la punctul de ridicare comenzi din Cluj-Napoca.

Mai multe informații despre noul Studio de Planificare și Comandă IKEA Cluj sunt disponibile aici.

Despre Grupul Ingka

Având operațiuni de retail în 31 de piețe, Grupul Ingka reprezintă cel mai mare retailer IKEA, generând 88% din totalul vânzărilor IKEA. Totodată, este un partener strategic în dezvoltarea și inovarea afacerii IKEA și contribuie la definirea strategiilor comune. Grupul Ingka deține și operează canalele de vânzare IKEA în baza unor acorduri de franciză cu Inter IKEA Systems B.V. Acesta are trei domenii de afaceri: IKEA Retail, Ingka Investments și Ingka Centres.