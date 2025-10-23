Elevii intră în vacanţă de o săptămână începând de vineri, după terminarea cursurilor. Calendarul școlar 2025 – 2026.

Elevii vor intra în vacanța de toamnă începând de vineri, după terminarea cursurilor, și vor reveni la școală pe 3 noiembrie. Este prima vacanță pentru elevi de la debutul anului școlar.

Elevii se pregătesc de primele zile libere de la începutul anului şcolar.

Cursurile au debutat pe 8 septembrie 2025, iar vineri, 24 octombrie, este ultima zi de școală pentru elevi, care vor beneficia de prima vacanță.

Anul școlar 2025-2026 este structurat pe intervale de cursuri și vacanțe, după cum urmează:

Modul 1 – de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025

Modul 2 – de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025

Modul 3 – de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026 , după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ; În județul Cluj , vacanța avea loc în perioada 9-15 februarie

, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ; , vacanța avea loc în perioada 9-15 februarie Modul 4 – de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026 , la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026

, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026 Modul 5 – de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026

Vacanțele în anul școlar 2025-2026:

de sâmbătă, 25 octombrie 2025 până duminică, 2 noiembrie 2025 ;

; de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026 ;

; o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026 ;

; de sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026 ;

; de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026.

Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a) și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 iunie 2026.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026.

Foto: depositphotos.com

