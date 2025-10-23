Educație
Elevii vor intra în vacanța de toamnă începând de vineri, după terminarea cursurilor, și vor reveni la școală pe 3 noiembrie. Este prima vacanță pentru elevi de la debutul anului școlar.Elevii intră în vacanță de vineri|Foto: Depositphotos.com
Elevii se pregătesc de primele zile libere de la începutul anului şcolar.
Cursurile au debutat pe 8 septembrie 2025, iar vineri, 24 octombrie, este ultima zi de școală pentru elevi, care vor beneficia de prima vacanță.
Elevii intră în vacanţă de o săptămână începând de vineri, după terminarea cursurilor. Calendarul școlar 2025 – 2026:
Anul școlar 2025-2026 este structurat pe intervale de cursuri și vacanțe, după cum urmează:
- Modul 1 – de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025
- Modul 2 – de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025
- Modul 3 – de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ; În județul Cluj, vacanța avea loc în perioada 9-15 februarie
- Modul 4 – de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026
- Modul 5 – de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026
Vacanțele în anul școlar 2025-2026:
- de sâmbătă, 25 octombrie 2025 până duminică, 2 noiembrie 2025;
- de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026;
- o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;
- de sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026;
- de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.
Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026.
Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a) și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 iunie 2026.
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026.
