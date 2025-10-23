Iuliu Mureșan, impresionat de Ciprian Deac: „Mașina lui e aici, nu știu la ce oră vine”

Noul președinte al CFR-ului, Iuliu Mureșan, a comentat cele mai importante aspecte din cadrul clubului într-o conferință de presă.

Ciprian Deac și Mario Camora, doi dintre cei mai importanți jucători din istoria CFR-ului | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Iuliu Mureșan a vorbit și despre posibilitatea ca Mario Camora și Ciprian Deac să plece de la echipă.

Oficialul din Gruia a dat de înțeles că cei doi vor continua la echipă cel puțin până la finalul sezonului.

Camora și Deac sunt cei mai vechi jucători ai CFR-ului din actualul lot. Cel din urmă l-a impresionat pe noul președinte prin seriozitatea sa și punctualitatea cu care se prezintă la antrenamente.

„Pe Camora l-am dat exemplu. Când am fost la echipă, am adus vreo 3-4 care să-l înlocuiască și pe toți i-a ras. Pe toți! Jucău ăia 3-4 meciuri, după era Camora titular până la sfârșit. Bravo lui, are 39 de ani, dacă nu mă înșel, ați văzut ce uscat e, numai fibră, fuge, joacă bine, nu poți să-i reproșezi ceva. Eu îl văd încă jucând pentru că l-am văzut în teren, la meciuri, nu pe povești.

Ciprian Deac este una dintre emblemele clubului, fac parte din fibra bună a CFR-ului și Deac, și Camora, sunt exemple pentru alți jucători. Sigur că, fiind la 39-40 de ani, tot trebuie să se gândească că trebuie să se retragă la un moment dat, dar încă..

Pe Ciprian l-am văzut și ieri la antrenamente, e pozitiv, aleargă. El vine primul. Eu când vin la 9 fără, mașina lui deja e aici, nu știu la ce oră vine. Dacă i-ar urma toți exemplul, ar fi extraordinar”, a spus Mureșan în cadrul conferinței de presă.

