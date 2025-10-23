Cluj-Napoca, în continuare cel mai performant oraș din România. „Inima Transilvaniei” ia din nou fața Capitalei.

Cluj-Napoca este în continuare cel mai performant oraș din România. „Inima Transilvaniei” a depășit pentru a doua oară Capitala României.

Cluj-Napoca rămâne în continuare cel mai performant oraș din România | Foto: monitorulcj.ro

Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV) a lansat cea de-a II-a ediție a City Index, barometrul de performanță pentru cele 41 de municipii reședință de județ din România. Cluj-Napoca rămâne în continuare pe primul loc.

Potrivit clasamentului City Index 2025, Cluj-Napoca s-a clasat pentru al doilea an la rând pe prima poziție în topul municipiilor reședință de județ din România.

Cluj-Napoca rămâne cel mai performant oraș din România

Capitala Transilvaniei a obținut un scor de 66,4, peste București (64,3), iar podiumul a fost ocupat de Sibiu (58,6).

Acesta clasament a ținut cont de trei aspecte:

Calitate

Prosperitate

Vibrație

Cluj-Napoca, pe primul loc în clasamentul general al orașelor reședință de județ din România | Institutul pentru Orașe Vizionare

Municipiul Cluj-Napoca s-a clasat iar pe prima poziție în clasamentul general al orașelor reședință de județ din România.

„Primele zece orașe din clasament nu sunt fundamental diferite de cele din 2024, însă îi invităm pe cititori să privească mai atent spre mijlocul clasamentului - acolo unde dinamica este mai mare și unde se vede cel mai bine ambiția orașelor care se consolidează și cresc”, a transmis Felix Tătaru, președintele Instititului pentru Orașe Vizionare.

Din primele cele mai performante 10 orașe, 7 sunt în interiorul arcului carpatic. Cele mai puțin performante orașe sunt în exclusivitate în afara arcului carpatic. Moldova are un singur oras în top 10 - Iași.

Cum reușește Cluj-Napoca să fie pentru a doua oară pe primul loc, în fața celui mai mare oraș din țară?

„Inima Transilvaniei” a luat din nou fața Capitalei României

„Într-un clasament detaliat al celor mai performante orașe din România, mulți s-ar aștepta ca Bucureștiul, capitala și motorul economic incontestabil al țării, să ocupe detașat prima poziție. Surprinzător, însă, titlul de campion este adjudecat, la o diferență mica, de Cluj-Napoca. Pentru al doilea an consecutiv. Cum reușește Clujul această performanță? Răspunsul stă într-un model de dezvoltare axat pe echilibru. În timp ce Bucureștiul câștigă detașat la capitolele de putere economică brută – cifră de afaceri, companii mari, finanțe locale - Clujul recuperează și depășește printr-un avantaj decisiv la Calitatea locului, un factor din ce în ce mai important. Poziția Clujului este construită pe piloni esențiali pentru bunăstarea de zi cu zi a locuitorilor. Indexul arată că Clujul oferă un sistem de educație mai performant la toate nivelurile, de la școli la universitate, un mediu natural mai sănătos, cu aer mai curat și mai mult spațiu verde per capita, și o speranță de viață mai mare decât Bucureștiul”, se arată în concluziile City Index 2025.

Cluj-Napoca ocupă primul loc la capitolul vibrație, dar și la componenta de calitate. Orașul de pe Someș s-a clasat pe locul al doilea la capitolul prosperitate, însă la distanță mică de București, care ocupă prima poziție la această categorie.

Componenta „Vibrație” abordează acel „ceva” care face ca un oraș să se simtă viu și plin de energie, dincolo de infrastructură și economie. Este despre diversitatea de experiențe pe care le oferă: de la experiențe recreaționale și de divertisment, la restaurante bune, muzee interesante, cluburi sportive în care poți avea o viață activă. Vibrația măsoară, în fond, pulsul social al comunității - energia tinerilor și a studenților, gradul de implicare civică și farmecul care atrage turiștii și îi face pe localnici mândri de orașul lor.

Componenta „Calitate” vizează lucrurile la care ne gândim intuitiv când spunem că un oraș este un «loc de calitate». Ne referim la atracții, la mediul său fizic, aer curat, parcuri accesibile și un trafic civilizat. Ne raportăm, de asemenea, la siguranța și calitatea serviciilor esențiale care ne fac viața mai ușoară, de la școli și spitale performante, la o bună conectivitate cu restul lumii.

Componenta „Prosperitate” acoperă capacitatea unui oraș de a genera bunăstare și oportunități pentru locuitorii săi. Este despre o economie locală dinamică, unde găsești ușor un loc de muncă bine plătit și unde antreprenorii au curajul să investească. În același timp, prosperitatea înseamnă o administrație cu finanțe solide, capabilă să atragă fonduri europene, dar și un loc unde siguranța publică este asigurată și îți permiți să locuiești decent.

