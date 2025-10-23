Iuliu Mureșan, prima conferință după revenirea la CFR: „Dan Petrescu nu vine acum!”

Iuliu Mureșan (71 de ani) este noul președinte al clubului din Gruia după plecarea lui Cristi Balaj.

Iuliu Mureșan, noul președinte de la CFR Cluj | Foto: captură YouTube CFR 1907 Cluj

Joi dimineață, noul oficial al CFR-ului a susținut o conferință de presă în care a discutat despre situația actuală de la echipă.

La scurt timp după ce a fost numit în funcție, Mureșan a renunțat la Andrea Mandorlini, iar de echipă se vor ocupa Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus, deși s-a zvonit că ar urma să revină Dan Petrescu la echipă.

„Cu Dan Petrescu am vorbit foarte mult zilele astea. Ştiţi că Dan Petrescu trăieşte fotbal şi trăieşte CFR. E clujean. Din păcate, are o problemă de sănătate care este în curs de rezolvare.

Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum la echipă. L-aş vrea oricând, dacă ar fi sănătos, poimâine l-aş vrea. Cu staff-ul care e acum, sigur am reuşi lucruri bune.

Să sperăm că se va însănătoşi, dar nu poate spune nimeni, nici noi, nici el. Dorinţă este de ambele părţi, dar nu ştim când. Va fi în funcţie de starea lui de sănătate şi de cum va fi el după tratamentele pe care le face. Hoban va fi o lună şi în ultima săptămână vom lua o decizie, să vedem cine va fi antrenor”, a spus Mureșan la conferință.

El a comentat și posibilitatea ca Louis Munteanu, unul dintre cei mai valoroși jucători din echipă, să fie vândut în iarnă.

„Transferul lui Louis Munteanu ar fi o prioritate pentru noi, având probleme financiare sigur că vânzarea lui Munteanu ar fi o mare bulă de oxigen. Şi mai ales la o sumă cât mai mare dacă ar fi. Dar cred că ne descurcăm şi dacă nu îl vindem.

Am văzut că Prunea a declarat că e dezastru, insolvenţă. Nu se pune problema deocamdată. Avem datorii, probleme financiare, dar le gestionăm. Jucătorii au un salariu în urmă, la centrul de juniori şi la administraţie sunt salariile la zi”, a încheiat Iuliu Mureșan.

