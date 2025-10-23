Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „Europa și America, unite pentru pace și libertate”

După ce Uniunea Europeană (UE) a aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean

„Europa și America, unite pentru pace și libertate Uniunea Europeană a aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, iar Statele Unite au impus sancțiuni economice asupra principalelor companii petroliere ruseștei. A fost anulat și summitul Trump-Putin de la Budapesta”, a transmis deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, într-o postare pe Facebook.

Deputatul clujean a mai afirmat că aceste decizii arată viziunea comună a lumii libere: Europa și America acționează împreună, cu hotărâre, în sprijinul Ucrainei și împotriva agresiunii ruse.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „Populiștii de la AUR rămân tot mai izolați în propria propagandă”

„Pacea nu vine din cedări, ci din presiune constantă asupra agresorului. România face parte din acest bloc euroatlantic puternic, al democrației, libertății și solidarității. În timp ce America și Europa colaborează strâns, populiștii de la AUR rămân tot mai izolați în propria propagandă anti-occidentală, fără legătură cu realitatea și cu valorile românilor”, a mai spus Cîmpean.

Conform acestuia, drumul României este spre Vest, spre o lume în care copiii noștri cresc în pace.

