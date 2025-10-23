Clujean trimis în judecată pentru că a promovat pe TikTok simboluri legionare și a îndemnat la proteste extreme după anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Un bărbat din Cluj a fost trimis în judecată de procurori pentru că a îndemnat la revolte prin intermediul aplicației TikTok și a promovat simboluri fasciste și legionare.

Clujean trimis în judecată pentru promovarea simbolurilor legionare| Foto: Depositphotos.com

Bărbatul a realizat un filmuleţ pe TikTok prin care a îndemnat oamenii la revolte sociale şi la forme extreme de protest, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.

Mai mult, bărbatul a postat pe rețeaua de socializare Facebook simboluri legionare, imagini cu Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu, precum și alte fotografii în care mai multe persoane realizează salutul nazist.

Procurorii de la Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au anunţat, joi, că un bărbat a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunilor de instigare publică, confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

„La data de 06.12.2024 inculpatul N.R.N. a postat pe contul său N.R., înregistrat pe platforma de socializare TikTok, un conţinut video prin care îndemna publicul la revolte sociale, la adoptarea unor forme extreme de protest, instigând la revoluţie, la acte de violenţă şi acţiuni ameninţătoare împotriva statului de drept.

La data de 05.12.2024 inculpatul N.R.N. a postat pe contul de socializare Facebook conţinut privitor la simboluri legionare, respectiv o fotografie în care apar mareşalul Ion Antonescu şi Corneliu Zelea Codreanu, precum şi două fotografii în care mai multe persoane realizează salutul nazist şi legionar şi care conţin steaguri cu simboluri legionare (crucea celtică)”, au anunţat procurorii.

Ulterior, acesta a postat ca fotografie de copertă a profilului de Facebook o imagine cu un steag verde cu sigla Mișcării Legionare (cunoscută și ca Garda de Fier sau Legiunea Arhanghelului Mihail), promovând astfel în mod public simboluri fasciste și legionare.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Turda pentru soluționare.

Foto: Depositphotos.com

