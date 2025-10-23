Cristiano Bergodi este noul antrenor de la „U” Cluj!

Conducerea Universității Cluj a ajuns la un acord cu italianul Cristiano Bergodi (61 de ani).

Ultima oară antrenor la Rapid, Bergodi a fost mereu prima variantă pentru postul de antrenor principal, însă, în paralel, s-a mai negociat şi cu Adrian Mutu, Andrei Prepeliţă şi Dorinel Munteanu.

Universitatea Cluj va fi, astfel, a zecea echipă din România la care va antrena Bergodi. El a mai activat pe banca celor de la FC Naţional, CFR Cluj, Rapid, Politehnica Iaşi, FCSB, ASA Târgu Mureş, FC Voluntari, Universitatea Craiova şi Sepsi OSK.

„Benvenuto a U, Cristiano Bergodi!

FC Universitatea Cluj anunţă numirea lui Cristiano Bergodi în funcţia de antrenor principal. Câştigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat astăzi un contract ce se întinde până în 2027”, au scris clujenii, pe Facebook.

