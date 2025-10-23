Tabără GRATUITĂ pentru bolnavii de cancer. Pacienți oncologici din toată țara se adună pentru relaxare, natură și bucurie.

Pacienții oncologici vor putea participa gratuit la o tabără, unde timp de trei zile se vor relaxa, mișca și se vor bucura de natură.

Pacienții oncologici pot participa gratuit la o tabără de relaxare | Foto: Facebook, Fit Cancer Survivor

Emilia Cotul, fondatoarea comunității Fit Cancer Survivor și antrenor personal de peste 20 de ani, oferă de peste doi ani antrenamente gratuite pacienților oncologici din toată țara - un concept unic în România.

Prin această inițiativă, Emilia a reușit să creeze o comunitate activă și empatică, unde zilnic au loc provocări de mișcare, discuții de sprijin și activități care îi ajută pe participanți să-și regăsească energia și încrederea în propriul corp, chiar și după tratamente dificile.

Ca o răsplată pentru efortul și curajul lor, în fiecare an, Fit Cancer Survicor organizează Cabana Relaxării - un weekend gratuit, pro bono, dedicat exclusiv acestor pacienți.

Anul acesta, ediția are loc în perioada 14-16 noiembrie 2025, la Arieșeni, unde oameni din toate colțurile țării se vor aduna pentru relaxare, mișcare, natură și bucurie.

Participanții vor avea parte de:

sesiuni de kinetoterapie și masaj terapeutic

drumeții și plimbări cu bicicleta

activități de relaxare și respirație

o seară de pijama-party plină de zâmbete

plină de zâmbete o seară în jurul focului de tabără , unde va cânta o trupă de cover-uri live (vioară & chitară) ,

, unde va cânta o , momente inspiraționale alături de Tibiu Useriu, care le vor povesti din propriile experiențe de viață.

În plus, un specialist în resurse umane va susține o sesiune despre reintegrarea la locul de muncă după tratamentele oncologice, oferind participanților un sprijin real pentru a-și recâștiga independența și încrederea.

„Prin toate aceste activități, ne dorim ca fiecare pacient să simtă că nu este singur, că mișcarea, comunitatea și bucuria pot fi forme autentice de vindecare”, a transmis comunitatea Fit Cancer Survivor.

Evenimentul este organizat fără costuri pentru participanți, cu sprijinul partenerilor și voluntarilor care cred în această misiune.

