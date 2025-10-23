Propunerile suveraniștilor: Sumele sub 3.000 de lei să nu poată fi poprite

Liderul deputaților de la Partidul Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a depus un proiect de lege care propune ca popririle să nu poată fi făcute dacă o persoană are mai puțin de 3.000 de lei în conturi.

Liderul deputaților POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare și să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.





„Prezenta inițiativă legislativă are în vedere protejarea minimului vital al persoanelor fizice, prin instituirea unui plafon minim protejat în conturile bancare care să nu poată fi indisponibilizat prin poprire. Totodată, prin reducerea eficienței practicilor de recuperare agresivă, inițiativa are potențialul de a descuraja anumite practici comerciale ale unor IFN-uri, care se bazează pe confiscarea sumelor modeste din conturile debitorilor pentru a-și recupera creanțele. În prezent, Codul de procedură civilă permite poprirea totală a sumelor aflate în conturile bancare, fără a garanta un minim necesar subzistenței debitorului. Această situație a generat multiple cazuri de vulnerabilitate socială, în special în rândul familiilor cu venituri mici, care se confruntă cu imposibilitatea de a-și asigura nevoile de bază”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Fără popriri dacă sunt mai puțin de 3.000 de lei în cont

Inițiativa legislativă prevede că „sumele existente în conturile bancare ale persoanelor fizice nu pot fi poprite, total sau parțial, dacă soldul acestora este mai mic sau egal cu echivalentul în lei a 3.000 lei, sumă care constituie plafonul minim protejat destinat acoperirii nevoilor de trai de bază ale debitorului”.

Plafonul minim protejat se actualizează anual prin ordin al ministrului Finanțelor, în funcție de rata de creștere a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legislației în vigoare, se mai precizează în proiect.

Proiectul de lege este depus la Senat și se află în dezbatere publică.

