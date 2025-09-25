Ovidiu Cîmpean, despre obiectivele atinse de Guvern: „Credibilitatea României nu se măsoară în declarații, ci în rezultate”

România își recâștigă credibilitatea prin rezultate concrete, iar vizita lui Ilie Bolojan la Bruxelles și acordul încheiat cu Comisia Europeană reprezintă o garanție solidă că țara este pe traiectoria corectă: „O dovadă de seriozitate față de români, companii și partenerii noștri europeni”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL).

Ovidiu Cîmpean, despre rezultatele obținute de Guvern: „Credibilitatea României nu se măsoară în declarații, ci în rezultate”|Foto: Ovidiu Cîmpean

Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) apreciază rezultatele obținute de Guvernul Bolojan și recâștigarea încrederii partenerilor internaționali.

După cum semnalează parlamentarul clujean, vizita premierului Ilie Bolojan la Bruxelles și acordul încheiat cu Comisia Europeană reprezintă garanția că România este pe traiectoria corectă.

„Deficitul scade de la peste 9% anul trecut la 8,4% în 2025 și la 6% în 2026. Este o dovadă de seriozitate față de români, companii și partenerii noștri europeni”, spune liberalul Ovidiu Cîmpean.

Ovidiu Cîmpean, despre rezultatele obținute de Guvern: „Credibilitatea României nu se măsoară în declarații, ci în rezultate”

„Pentru partenerii internaționali, Ilie Bolojan este astăzi cel mai credibil interlocutor român. Și asta pentru că în loc de promisiuni aduce fapte”, adaugă deputatul Ovidiu Cîmpean în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

În continuare, Guvernul va promova următorul pachet de reforme, care va aduce eficiență mai mare în sectorul public, investiții pentru economie, reducerea risipei și a birocrației.

Sursa: Ovidiu Cîmpean - Facebook

„Este mult mai util să direcționăm resursele către investiții în comunități decât să le risipim pe birocrație.

Rectificarea bugetară și proiectele guvernului arată o echipă concentrată pe construcție și soluții, nu pe scandaluri”, explică deputatul PNL.

După cum arată parlamentarul Ovidiu Cîmpean, Executivul va continua să conducă acest efort de modernizare așteptat de cetățeni și respectat de partenerii externi.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: