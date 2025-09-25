Gabriela Ruse își continuă parcursul de la Beijing!

Jucătoarea româncă de tenis, Gabriela Ruse (27 de ani), a eliminat-o pe Rebecca Srmakova în primul tur al turnelului, scor 6-2, 6-2.

Gabriela Ruse, locul 98 WTA | Foto: Gabriela Ruse Facebook

Primul meci din cadrul turneului chinez pentru Gabriela Ruse a durat o oră și zece minute. Românca a eliminat-o fără probleme pe Rebecca Srmakova, în cea de-a doua confruntare dintre cele două jucătoare.

Ele s-au mai întâlnit în urmă cu doi ani, iar câștig de cauză a avut slovaca. Acum, Ruse (locul 98 WTA) și-a luat revanșa și își continuă parcursul de la Beijing. Românca și-a asigurat până acum un cec în valoare de peste 35.000 de euro.

Ea o va înfrunta în turul următor pe americanca Emma Navarro, locul 17 WTA.

