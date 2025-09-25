Românii, mari iubitori de animale de companie: peste jumătate au cel puțin unul

Peste jumătate dintre români dețin cel puțin un animal de companie. În plan politic, simpatizanții partidelor orientate spre conservatorism preferă câinii, în timp ce susținătorii partidelor progresiste arată o deschidere mai mare spre pisici și alte animale de companie.

Românii, mari iubitori de animale de companie: peste jumătate au cel puțin unul|Foto: monitorulcj.ro

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1 - 9 septembrie 2025, peste jumătate dintre români dețin cel puțin un animal de companie.

În plan politic se observă o polarizare, semnalează Remus Ștefureac, director INSCOP Research: simpatizanții partidelor orientate spre conservatorism tind să prefere câinii, în timp ce susținătorii partidelor mai progresiste arată o deschidere mai mare spre pisici și alte animale de companie.

Românii, mari iubitori de animale de companie: peste jumătate au cel puțin unul

Deținere animale de companie în prezent

57,1% dintre români au în prezent cel puțin un animal de companie, în timp ce 42,9% nu au niciunul.

Sursa: INSCOP Research

Dintre cei care în prezent au animale de companie, 35,2% declară că au unul singur, 23,7% două, 12,9% trei, iar 28,2% mai mult de trei.

Sursa: INSCOP Research

Deținere animale de companie în trecut

Dintre cei care în prezent nu au niciun animal de companie, 42,6% declară că au avut un animal de companie în trecut, în timp ce 57,4% că nu au avut.

Deținere animale de companie în viitor

De asemenea, dintre cei care în prezent nu au niciun animal de companie, 24,5% intenționează ca pe viitor să dețină un animal de companie, 74,6% nu își doresc acest lucru, iar 0,9% nu știu sau nu răspund.

„Mai bine de jumătate dintre români (57,1%) dețin în prezent animale de companie, ceea ce arată că relația afectivă cu acestea este o parte importantă a vieții cotidiene. Preferința netă pentru câini (47,6%) comparativ cu pisicile (21,2%) arată nevoia de companie activă și protecție, confirmată și de faptul că principalul motiv invocat pentru a avea animale este nevoia de afecțiune și companie (40,4%)”, declară Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Animale de companie preferate

47.6% dintre români preferă ca animale de companie câinii, 21.2% pisicile, iar 3.3% păsările.

Sursa: INSCOP Research

Clasamentul este continuat de rozătoare (preferate de 0.5%), pești (0.4%) și reptile (0.4%). 1.3% dintre cei chestionați menționează altceva, 1.6% niciunul, iar 2.1% nu știu sau nu răspund.

Preferă ca animale de companie câinii:

*40% dintre votanții PSD,

*59% dintre votanții PNL,

*46% dintre votanții USR

*54% dintre cei ai AUR.

Respectiv - 56% dintre bărbați și 40% dintre femei, 56% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 55% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 46% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 39% dintre cei peste 60 de ani, 40% dintre persoanele cu educație primară, 51% dintre cei cu educație medie, 47% dintre cei cu educație superioară, 34% din locuitorii din București, 47% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 48% dintre cei din urbanul mic și 50% din rural, respectiv 42% dintre angajații la stat și 54% dintre cei care lucrează la privat.

Preferă ca animale de companie pisicile:

*20% dintre votanții PSD,

*19% dintre votanții PNL,

*30% dintre votanții USR

*14% dintre cei ai AUR.

Respectiv - 16% dintre bărbați și 26% dintre femei, 27% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 19% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 23% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 19% dintre cei peste 60 de ani, 13% dintre persoanele cu educație primară, 23% dintre cei cu educație medie, 27% dintre cei cu educație superioară, 40% din locuitorii din București, 22% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 22% dintre cei din urbanul mic și 17% din rural, respectiv 35% dintre angajații la stat și 21% dintre cei care lucrează la privat.

Motive pentru deținere animale de companie

Întrebați care este principalul motiv pentru care aleg să aibă un animal de companie, 40.4% dintre cei chestionați menționează compania și afecțiunea, 12.8% - siguranță, pază, protecție, 12.5% - învățarea responsabilității pentru copii, familie, iar 10.6% pasiunea pentru o anumită specie. 0.8% indică alt motiv, iar 1.3% nu știu sau nu răspund.

„Totuși, procentul relevant al celor care văd animalele ca instrument de responsabilizare pentru copii (12,5%) arată și o dimensiune educațională. Câinii sunt preferați mai ales de persoane de vârstă activă și de locuitorii din mediul rural, unde componenta de securitate și protecție are o pondere mai mare. În schimb, pisicile sunt mai apreciate de femei, tineri și de cei din mediul urban, ceea ce reflectă o relație mai degrabă afectivă și asociată stilului de viață domestic.

În plan politic, se conturează o ușoară polarizare: simpatizanții partidelor tradițional orientate spre conservatorism și cu o pondere mai mare în mediul rural tind să prefere câinii, în timp ce susținătorii partidelor mai progresiste sau urbane arată o deschidere mai mare spre pisici și alte animale de companie. Această diferențiere nu este absolută, dar sugerează că alegerea animalului de companie reflectă subtil atât modul de viață, cât și valorile sociale și culturale ale indivizilor”, explică directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: