Contract de finanțare de 300 mil. euro pentru Magistrala Cluj - Oradea. Când va fi gata calea ferată?

Lucrările de reabilitare a liniei feroviare din Cluj-Napoca și Oradea (Episcopia Bihor) vor fi susținute printr-un contract de finanțare de 300 de milioane de euro, bani de la Banca Europeană de Investiții (BEI).

Banca Europeană de Investiții va acorda un împrumut de 300 de milioane de euro pentru lucrările de reabilitare a căii ferate dintre Cluj-Napoca și Oradea |Foto: Eliza Lucaciu, monitorulcj.ro

Guvernul a aprobat, joi, printr-un proiect de lege, un contract de finanţare în valoare de 300 de milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii pentru susţinerea lucrărilor de reabilitare a liniei feroviare Cluj-Napoca - Episcopia Bihor.

300 de milioane de euro pentru Magistrala Cluj - Oradea, bani de la Banca Europeană de Investiţii

Astfel, prin proiectul de lege adoptat de Guvern a fost aprobat contractul de finanţare - „Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă pentru linia feroviară Cluj-Napoca - Episcopia Bihor - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii”, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2024 şi la Luxemburg la 7 ianuarie 2025.

Potrivit unui comunicat al Executivului, acest împrumut are rolul de a sprijini autorităţile române în acoperirea contribuţiei naţionale prin finanţarea deficitului bugetului de stat generat pe durata implementării proiectului.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 1,9 miliarde de euro, din care aproximativ 1,1 miliarde euro provin din alocarea acordată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), diferenţa fiind asigurată din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, şi din veniturile proprii ale CNCF CFR SA.

Proiectul vizează electrificarea şi reabilitarea liniei Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor și este inclus în Master Planul General de Transport al României şi în lista proiectelor prioritare identificate împreună cu Uniunea Europeană.

Când va gata reabilitarea căii ferate dintre Cluj-Napoca și Oradea?

„Obiectivele principale ale investiţiei sunt creşterea vitezei maxime operaţionale la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă şi asigurarea interoperabilităţii infrastructurii feroviare pe Coridorul Rin-Dunăre. Lucrările includ construirea a 18 km de linie dublă nouă, desfiinţarea trecerilor la nivel care nu respectă normele de siguranţă şi realizarea de pasaje denivelate. Finalizarea proiectului este estimată pentru anul 2027. Împrumutul de la BEI va fi atras în maximum 10 tranşe, fiecare de minimum 30 milioane euro, şi va acoperi până la 50% din costul total al investiţiei”, se arată în comunicat.

Beneficiile preconizate includ:

reducerea aglomerărilor rutiere

diminuarea poluării şi a consumului de carburanţi

scurtarea timpului de transport pentru pasageri şi mărfuri între Cluj-Napoca, Oradea şi Episcopia Bihor

