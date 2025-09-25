Magia cinematografiei pentru copii revine cu o nouă ediție extinsă la MiniTIFF 2025. Proiecții și ateliere pregătite să inspire o nouă generație de cinefili.

MiniTIFF revine cu o a doua ediție extinsă, plină de surprize pentru cei mici. Între 6 și 12 octombrie, festivalul de film dedicat copiilor și familiilor propune proiecții, ateliere și întâlniri gata să inspire o nouă generație de cinefili.

MiniTIFF 2025, aventuri pe ecran pentru micii cinefili|Foto: TIFF

Vești mari, pentru cei mici: MiniTIFF ajunge la ediția a doua, cu multe proiecții și evenimente gândite pentru copii și familii.

MiniTIFF, parte din platforma educațională a TIFF, revine între 6 și 12 octombrie cu un proiect de 7 filme prezentate în premieră pentru România, alte 8 filme de colecție, în 3 dintre cinematografele clujene. Toate într-o selecție gândită pentru copii de la 4+ ani.

Premiere și filme de colecție

Astfel, între 6 și 12 octombrie, Casa TIFF și cinematografele Victoria, Mărăști și Dacia devin locuri de joacă pentru imaginație, cu povești animate sau inspirate din viața reală. Toate sunt unite de provocarea pe care MiniTIFF o lansează către publicul său: curajul de a explora, timp de șapte zile, lumea filmului cu și despre copii.

MiniTIFF 2025 e generos în premiere: mai mult de jumătate din filmele din program sunt în premieră în România. Chiar și filmele de colecție, selectate pentru o călătorie completă printre aventuri fără vârstă, se văd pentru prima dată pe ecran mare, la Cluj. Festivalul programează și o serie de ateliere inspirate de arta cinematografică și de cultura vizuală actuală.

„Selecția de anul acesta aduce mult cu curtea unei școli: avem filme cu personalitate puternică, titluri din marile festivaluri, cu premiile aferente, dar avem și filme care nu se aliniază la trenduri. Însă toate au ceva de spus, își asumă riscul de a fi ele însele până la capăt. Cred că noua generație are nevoie să fie îndrumată spre curajul de a se defini fără teamă de părerea altora, iar filmele din Mini TIFF o pot inspira”, spune Crăița Nanu, selecționer MiniTIFF.

Proiecții adaptate vârstei pentru o aventură completă

Povești comice, palpitante, emoționante, fanteziste, care călătoresc din Japonia până în Africa de Sud, trec prin Polonia, Norvegia, Germania, India sau Statele Unite, umplu cele șapte zile de festival. Programul e gândit pornind de la copii cu vârsta de 4 ani pentru care părinții pot alege unul dintre cele 3 calupuri de scurtmetraje animate nonverbale.

Scurtmetraje animate nonverbale la MiniTIFF2025|Foto: TIFF

Vârsta de 6 ani e perfectă pentru a descoperi Cadet în spațiu, o fabulă muzicală fără dialog prezentată în mari festivaluri precum Berlin, Anency sau Toronto. Copiii peste 7 ani așteaptă cu nerăbdare Flow, câștigătorul Oscarului pentru Cel Mai Bun Lungmetraj de Animație, și Mary Anning, goana după fosile, câștigătorul premiului Locarno Kids 2025. Sunt două povești ce vorbesc despre curaj și pasiune, cu o animație superbă.

Fabula muzicală Cadet în spațiu, la MiniTIFF 2025|Foto: TIFF

O colecție de bijuterii cinematografice îi așteaptă pe copiii peste 10 ani. Cu toții se vor îndrăgosti de Duma, personajul principal din Prietenul meu, ghepardul, și își vor dori să pornească o aventură cu Barca din grădină.

Filme vechi, greu de găsit pe platformele de streaming, pot fi văzute alături de întreaga familie, pe marele ecran. O prințesă adevărată, bijuteria regizorului Alfonso Cuarón care a marcat generații de copii, Ronia, fată de tâlhar, filmul suedez ce câștiga, în 1985, Ursul de Argint la Berlinală, sau Jucării, filmul în care Robin William face un rol de zile mari, sunt incluse în proiecțiile MiniTIFF.

Invitați speciali și discuții cu mediatori culturali

Filmele sunt urmate de discuții ghidate de mediatori culturali, psihologi și alți invitați speciali ce vor ajuta tinerii spectatori să-și definească propriile concluzii la poveștile de pe ecran și să plece cu idei noi în aventura vieții de zi cu zi.

Atelierele sunt prezente în fiecare zi a festivalului. Copiii pot învăța despre istoria animației, cum să folosească un program de stop motion sau să înțeleagă cum tehnologii precum AI și 3D îi pot ajuta să-și dezvolte imaginația.

Proiecții și ateliere pregătite să inspire o nouă generație de cinefili.|Foto: TIFF

Programul complet al evenimentelor din Mini TIFF este disponibil pe tiff.ro/minitiff

Copiii din mediii defavorizate sau în situații vulnerabile au acces gratuit la toate proiecțiile din festival, în baza unei solicitări trimise pe adresa mini@tiff.ro

