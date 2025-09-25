Consiliul Județean Cluj premiază elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională de anul acesta

Elevii care au obținut media zece la Evaluarea Națională de anul acesta vor fi premiați de Consiliul Județean (CJ) Cluj.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotărâre pentru premierea, cu 10.000 de lei, a celor patru elevi clujeni care au obținut media maximă la examenul de Evaluare Națională din acest an.

Proiectul de hotărâre urmează să fie discutat și votat în cadrul proximei ședințe ordinare a deliberativului clujean, din cursul lunii septembrie 2025.

„Ca-n fiecare an, Consiliul Județean premiază excelența și rezultatele excepționale care aduc faimă și fac cinste județului, la nivel național. Acești tineri valoroși sunt dovada vie că munca asiduă, ambiția și perseverența duc întotdeauna către succes. Felicitări absolvenților pentru rezultatele remarcabile obținute, dar și cadrelor didactice și părinților care i-au sprijinit și le-au ghidat pașii spre performanță!”, a transmis președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat oficial.

Pe lângă aceste sume de bani, tinerii absolvenți care au promovat probele de la Evaluare cu media 10 vor primi și diplome de excelență.

