Clujul se alătură „Iluminării în Roz” – Medisprof marchează Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân (P)

Pe 1 octombrie 2025, ora 19:00, sediul Medisprof din Bd. Muncii nr. 96, Cluj-Napoca se va ilumina în roz, culoarea simbol a speranței și a luptei pentru viață.

Evenimentul face parte din campania națională „Iluminarea în Roz”, inițiată de Fundația Renașterea în urmă cu 25 de ani și susținută anual în orașe din întreaga țară.



Programul serii:



* 17:30 – Ateliere creative 10+Art Project

* 19:00 – Deschiderea oficială, cu intervenții ale invitaților speciali

* 19:30 – Iluminarea sediului C flashmob

* 20:00 – Concertlive și socializare la Prosecco Pink Cocktail



Dress code opțional: alb sau roz



Evenimentul își propune să aducă împreună comunitatea clujeană pentru a transmite un mesaj puternic: cancerul de sân poate fi învins prin prevenție și depistare precoce.

„Rozul nu este doar o culoare. Este o chemare către fiecare femeie să aibă grijă de sănătatea ei, să facă controale periodice și să nu uite că prevenția salvează vieți”.

În timp ce Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz la București, Cluj-Napoca se alătură acestei campanii de solidaritate, curaj și responsabilitate.