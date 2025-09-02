Politică
Ovidiu Cîmpean, despre importanța reformelor: „Punem bazele unei dezvoltări economice sănătoase”
Măsurile fiscale pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament reprezintă baza unei dezvoltări economice solide. „Doar prin responsabilitate și curaj putem construi o Românie mai dreaptă și mai puternică”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL).Ovidiu Cîmpean, despre importanța reformelor: „Punem bazele unei dezvoltări economice sănătoase”| Foto: Ovidiu Cîmpean
Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, luni, pe cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale.
„România trece printr-un moment greu, iar măsurile asumate de premierul Ilie Bolojan și Guvern sunt dificile, dar necesare”, semnalează deputatul clujean Ovidiu Cîmpean.
Parlamentarul Ovidiu Cîmpean susține proiectul de măsuri promovat de Guvern, pe care premierul Ilie Bolojan și-a asumat, luni, răspunderea în Parlament.
„Ca deputat, susțin aceste reforme pentru că doar prin responsabilitate și curaj putem construi o Românie mai dreaptă și mai puternică”, notează liberalul Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.
„Încercăm să punem bazele unei dezvoltări economice sănătoase, care să aducă venituri mai mari pentru români, investiții în dezvoltarea țării și o calitate mai bună a vieții pentru toți”, a adăugat Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.
Cele cinci proiecte de măsuri fiscale pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament vizează o serie de domenii prioritare, precum:
*pensiile magistraților
*reforma din Sănătate
*guvernanța corporativă a companiilor de stat
*reforma autorităților de reglementare - ASF, ANRE, ANCOM
*noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul Finanțelor
