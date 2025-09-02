Ovidiu Cîmpean, despre importanța reformelor: „Punem bazele unei dezvoltări economice sănătoase”

Măsurile fiscale pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament reprezintă baza unei dezvoltări economice solide. „Doar prin responsabilitate și curaj putem construi o Românie mai dreaptă și mai puternică”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL).

Ovidiu Cîmpean, despre importanța reformelor: „Punem bazele unei dezvoltări economice sănătoase”| Foto: Ovidiu Cîmpean

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, luni, pe cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

„România trece printr-un moment greu, iar măsurile asumate de premierul Ilie Bolojan și Guvern sunt dificile, dar necesare”, semnalează deputatul clujean Ovidiu Cîmpean.

Ovidiu Cîmpean, despre importanța reformelor: „Punem bazele unei dezvoltări economice sănătoase”

Parlamentarul Ovidiu Cîmpean susține proiectul de măsuri promovat de Guvern, pe care premierul Ilie Bolojan și-a asumat, luni, răspunderea în Parlament.

„Ca deputat, susțin aceste reforme pentru că doar prin responsabilitate și curaj putem construi o Românie mai dreaptă și mai puternică”, notează liberalul Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Încercăm să punem bazele unei dezvoltări economice sănătoase, care să aducă venituri mai mari pentru români, investiții în dezvoltarea țării și o calitate mai bună a vieții pentru toți”, a adăugat Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Cele cinci proiecte de măsuri fiscale pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament vizează o serie de domenii prioritare, precum:

*pensiile magistraților

*reforma din Sănătate

*guvernanța corporativă a companiilor de stat

*reforma autorităților de reglementare - ASF, ANRE, ANCOM

*noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul Finanțelor

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: