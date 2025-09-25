Festivalul Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, ediție aniversară: „Rapsodia Română”

Ediția nr. 20 a Festivalului SoNoRo este intitulată „Rapsodia Română” și va avea loc în perioada 31 octombrie – 16 noiembrie 2025, în București și Cluj-Napoca, unde sunt programate 20 de concerte care includ două întâlniri SoNoRo Talk.

60 de artiști cu renume internațional vor fi prezenți la această ediție, iar abonamentele și biletele Early Bird se pot achiziționa până în 16 octombrie.

În Cluj-Napoca, festivalul se va desfășura în perioada 11-16 noiembrie, când sunt programate 6 concerte și o întâlnire SoNoRo Talk.

O ediție festivă

Festivalul SoNoRo, la ediția nr. 20, este o stare de spirit și un mod de viață. „Rapsodia Română” – tema acestei ediții aniversare – este dedicată publicului SoNoRo și tuturor celor care au contribuit la clădirea acestui festival de muzică de cameră din România.

Festivalul SoNoRo a inclus de-a lungul timpului și celelalte arte, infuzând programele muzicale cu perspective din arhitectură, film, fotografie, literatură, psihologie, dans și teatru și stimulând în acest mod creativitatea ascultătorului.

Teme precum „Un ballo in maschera”, „New Worlds”, „Love Unlimited”, „Up!”, „Bridges”, „The Dreamers”, „La muse et le poète”, „Hide & Seek”, „Side Effects”, „DaDa”, „Pasărea măiastră”, „Dreamtigers”, „Orient Express”, „On the Couch” și „Ex libris” au adus perspective diferite în peisajul muzicii de cameră din România și au schimbat modul tradițional de receptare a mesajului muzicii clasice.

Ediția „Rapsodia Română” reprezintă o esențializare a tot ceea ce este mai bun în spiritul și sufletul românesc și include compozitori precum George Enescu, Ciprian Porumbescu, Mihail Jora, Dinu Lipatti, Dan Dediu, Anatol Vieru și Stan Golestan, împreună cu marile nume internaționale ale muzicii de cameră.

Concertele mari ale ediției nr. 20, în Cluj-Napoca

Joi, 13 noiembrie 2025, începând cu ora 19:00, la Biserica Reformată cu două turnuri, va avea loc concertul ANTOLOGIA INOCENȚEI – un titlu inspirat de cartea cu același titlu, de Iordan Chimet, o incursiune în minunata lume a copilăriei și uimirile sale. În program, lucrări de Pēteris Vasks și George Enescu, în interpretarea violistului Răzvan Popovici, a pianistei Diana Ketler și a Orchestrei de Cameră Franz Liszt din Budapesta. Orchestra a fost fondată în 1963 de foștii absolvenți ai Academiei de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta, funcționează ca un ansamblu național în Ungaria și joacă un rol vital pe scena muzicală maghiară, câștigând faima internațională în ultimele șase decenii.

Duminică, 16 noiembrie 2025, de la ora 19:00, publicul clujean este invitat la Universitatea Babeș-Bolyai, în Sala Auditorium Maximum, la concertul BORDERLANDS. Titlul face trimiteri la intersecția culturilor și limbilor care au coexistat în România, de-a lungul timpului, iar în program sunt incluse lucrări de Grazyna Becewicz, Ernö von Dohnányi, George Enescu, Leonid Desyatnikov și Mieczysław Weinberg.

„Iată-ne la o ediție aniversară, cu multe emoții și recunoștință pentru cei 20 de ani în care am clădit cu tenacitate arhitectura festivalului nostru și am primit încrederea publicului! În tot acest timp, am crescut noi generații de muzicieni, am prezentat lucrări interpretate pentru prima dată în țara noastră și am creat relații de durată cu sponsorii și partenerii noștri.

Vă invităm, așadar, într-o călătorie cu 20 de concerte, în București și Cluj-Napoca, în care vom fi însoțiți de Constantin Brâncuși, Nichita Stănescu și dadaiști, inspirați de Delta Dunării, Muntenia, Ținutul Secuiesc și Moldova, de cântece de leagăn, de compozitori români și de numele importante ale muzicii de cameră la nivel internațional.

Suntem nespus de bucuroși să concertăm pentru prima dată în Pavilionul Tinerilor – Centrul de Cultură Urbană din Parcul Feroviarilor și în Biserica Reformată cu două turnuri și vom reveni cu aceeași încântare în spații precum Sala Auditorium Maximum a Universității Babeș-Bolyai, Biserica Evanghelică Luterană, Casa Boema, Casa NUMAÀ și Oberjin Club.

În vremuri atât de controversate, Festivalul SoNoRo este o ancoră. Vă așteptăm alături de noi, în sălile de concert, pentru a celebra 20 de ani vibranți și plini de frumusețea pe care uneori doar muzica o poate aduce în viețile noastre!”, a declarat Răzvan Popovici, directorul executiv al Festivalului SoNoRo.

Abonamente și bilete Early Bird

Abonamentele și biletele Early Bird la concertele din Cluj-Napoca, cu o reducere de 20%, sunt disponibile AICI, în perioada 25 septembrie – 16 octombrie 2025.

O reducere permanentă, de 20%, este disponibilă online, pe site-ul Eventbook.ro, pentru posesorii de card UniCredit Bank.

Pensionarii, studenții, elevii și persoanele cu handicap beneficiază de o reducere de 50% și pot achiziționa biletele online, pe site-ul Eventbook, și de la Cinema Florin Piersic din Cluj-Napoca.

„Când am început să căutăm o temă pentru cea de-a 20-a ediție aniversară a Festivalului SoNoRo, ne-am dorit ca aceasta să reflecte recunoștința noastră față de țara care ne-a permis să ne realizăm ideile muzicale. De asemenea, ne-am dorit să celebrăm bogăția extraordinară a peisajului muzical românesc, din perspectiva SoNoRo, iar «Rapsodia Română» este o reflectare a vocii unice a acestei țări pline de artiști, compozitori, interpreți și visători. Visarea este, până la urmă, calitatea esențială a limbajului muzical românesc, cum spunea George Enescu; visarea și tendința spre melancolie, dar și energia explozivă care radiază din amalgamul influențelor culturale și al diversității oamenilor de aici.

«Rapsodia Română» este o celebrare a spiritului, a poveștilor, a râurilor, a ritmurilor, a umorului, a forței, a inventivității și a creativității, dar, cel mai important, este o celebrare a dragostei noastre pentru țara care găzduiește SoNoRo în fiecare an și ne face pe toți să ne simțim un pic mai români de fiecare dată când ne întoarcem aici pentru a face muzică împreună”, a declarat Diana Ketler, directorul artistic al acestui festival.

Muzicienii acestei ediții

Artiștii invitați la această ediție a Festivalului SoNoRo sunt, ca întotdeauna, nume importante ale scenelor internaționale: Orchestra de Cameră Franz Liszt din Budapesta; violoniștii Alexandra Conunova, Michael Germer și Ioana Cristina Goicea; violiștii Răzvan Popovici și Blythe Teh Engström; violonceliștii Julian Arp și Andrei Ioniță; pianiștii Cristian Budu și Diana Ketler și mezzosoprana Roxana Constantinescu.

Program Cluj-Napoca

UN VAL ȘI O ARIPĂ – marți, 11 noiembrie 2025, ora 19:00, Pavilionul Tinerilor – Centrul de Cultură Urbană din Parcul Feroviarilor

TIMPUL CA LUMINĂ – miercuri, 12 noiembrie 2025, ora 19:00, Biserica Evanghelică Luterană

ANTOLOGIA INOCENȚEI – joi, 13 noiembrie 2025, ora 19:00, Biserica Reformată cu două turnuri

ȚARA RITMULUI – vineri, 14 noiembrie 2025, ora 19:00, Casa Boema

SONORO TALK: DOR ȘI DAR – sâmbătă, 15 noiembrie 2025, ora 12:00, Oberjin Club – Salon Auditorium

NANI, NANI – sâmbătă, 15 noiembrie 2025, ora 19:30, Casa NUMAÀ

BORDERLANDS – duminică, 16 noiembrie 2025, ora 19:00, Universitatea Babeș-Bolyai – Sala Auditorium Maximum

Festivalul SoNoRo

Înființat în anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de cameră în prim-planul vieții culturale românești și a inclus scena muzicală românească într-o rețea de festivaluri europene de înaltă ținută. Pe lângă parteneriatele tradiționale cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel și Japonia, SoNoRo a concertat în unele dintre cele mai renumite săli din lume, cum ar fi Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim și Carnegie Hall din New York.

Platforma culturală SoNoRo include Festivalul SoNoRo (20 de ani), SoNoRo Interferențe, programul de burse și workshopuri pentru tineri muzicieni (19 ani), SoNoRo On Tour (12 ani), SoNoRo Arezzo (10 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale în clădiri de patrimoniu din România (13 ani), SoNoRo Musikland, festival dedicat patrimoniului și tradițiilor din Transilvania (7 ani), SoNoRo Kids (1 an), Orchestra SoNoRo Strings (1 an) și Concertul de Anul Nou (1 an).

