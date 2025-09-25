Răzvan Oaidă pleacă de la „U” Cluj!

Universitatea Cluj s-a despărțit de un jucător chiar înaintea derby-ului cu CFR Cluj.

Oaidă a mai jucat pentru Botoșani, FCSB și Rapid în România | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Răzvan Oaidă (27 de ani) și-a reziliat contractul cu „studenții” după mai puțin de un an petrecut în Ardeal. El semnase cu „U” în toamna anului 2024, la scurt timp după ce își reziliase înțelegerea cu Rapid.

Totuși, plecarea sa nu a fost lipsită de tensiune. Jucătorul nu mai intra în planurile lui Ioan Ovidiu Sabău pentru sezonul în curs și a fost anunțat încă de la începutul verii că nu mai este dorit la Cluj. El a fost dorit de UTA Arad, însă mutarea nu s-a concretizat iar fotbalistul trecut și pe la FC Botoșani și FCSB a rămas la „U”.

Pentru că nu s-a ajuns la un acord între cele două părți privind rezilierea contractului mai devreme decât vara anului viitor când înțelegerea urma să expire, cazul lui Oaidă a necesitat intervenția celor de la Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF.

Potrivit celor de la lpf.ro, miercuri, 24 septembrie, a fost pronunțată decizia CNSL privind situația jucătorului.

„Întrunită miercuri, 24 septembrie 2025, Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a luat următoarea hotărâre: OAIDĂ RĂZVAN vs. AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – Încetare raporturi contractuale și pretenții financiare. Admite excepția lipsei de obiect a pretențiilor reclamantului, invocată de pârât, ca întemeiată. Respinge capătul de cerere având ca obiect pretenții din cererea inițială ca rămasă fără obiect.

Respinge excepția lipsei calității procesuale active a jucătorului cu privire la capătul de cerere privind sancționarea clubului, ca neîntemeiată. Respinge cererea completatoare formulată de reclamant ca neîntemeiată. Respinge cererea reconvențională formulată de club, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 5 zile”, se arată în decizia CNSL.

Răzvan Oaidă și-a început fotbalul la Arad, la juniorii celor de la UTA, apoi și-a continuat cariera în Italia și Anglia. S-a întors în România în 2017, la FC Botoșani, de unde a fost cumpărat de FCSB pentru aproximativ un milion de euro, doi ani mai târziu. A evoluat timp de 4 ani pentru roș-albaștrii, după care a ajuns la Rapid, ultima sa echipă înainte să joace pentru Universitatea Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: