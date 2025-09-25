Peste 3 km în plus pentru rețeaua de drumuri județene din Cluj. Alin Tișe: „Segmentul va crea o nouă legătură directă cu județul Sălaj”

Clujul va avea peste 3 km în plus la rețeaua de drumuri județene. Un tronson din comuna Negreni, preluat în vară de Consiliul Județean, va asigura o nouă conexiune cu județul Sălaj.

Clujul își extinde rețeaua de drumuri județene | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean integrează în rețeaua de drumuri județene sectorul Negreni – județul Sălaj.

Noul drum județean va avea indicativul DJ 103C

Peste 3 km în plus pentru rețeaua de drumuri județene din Cluj. Alin Tișe: „Segmentul va crea o nouă legătură directă cu județul Sălaj”

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a inițiat un proiect de hotărâre ce vizează includerea în rețeaua de drumuri județene a unui sector de drum recent preluat.

Noul drum județean, situat între localitatea Negreni, respectiv între intersecția cu drumul național DN 1 și limita cu județul Sălaj, va avea indicativul DJ 103C. Acesta are o lungime de 3,255 km, pozițiile kilometrice fiind stabilite la 0+000 în localitatea Negreni și, respectiv, la 3+255 la limita cu județul Sălaj.

De asemenea, pe traseul drumului se regăsește și un pod în lungime de 10,4 metri, care traversează Valea Ghermin.

„Pentru a finaliza preluarea acestui drum și a-i stabili, în acest fel, regimul juridic, am încheiat un proces-verbal de predare-primire cu Primăria Negreni. Noul sector de drum va crea o nouă legătură directă cu județul vecin, Sălaj, extrem de utilă pentru locuitorii din zonă și pentru cei care tranzitează acest areal”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Drumul vizat este, în momentul de față, unul de exploatație agricolă, numit și „Ghermin-Cepturaș", și face legătura între localitatea Negreni și limita de hotar cu comunele Ciucea și Sâg.

Consiliul Județean Cluj își propune ca în perioada următoare să aducă noul drum județean într-o clasă tehnică superioară, în conformitate cu normativele tehnice corespunzătoare drumurilor de interes județean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: