Banca Europeană a revizuit în scădere estimările privind creșterea economiei românești: doar 0,9% din PIB în 2025

Avans sub așteptări pentru economia românească. Conform Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, România va înregistra o creștere economică sub 1% în acest an.

Avans sub așteptări pentru economia românească|Foto: monitorulcj.ro

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 0,9% prognoza de creștere a economiei românești pentru 2025, față de 1,6% cât a estimat în luna mai, potrivit raportului „Regional Economic Prospects”, publicat joi de instituția financiară internațională.

Conform celor mai recente prognoze ale BERD, PIB-ul României ar urma să înregistreze o creștere de 0,9% în acest an, cu 0,7 puncte procentuale mai puțin decât estimarea de 1,6% avansată anterior, notează Agerpres.ro

Banca Europeană a revizuit în scădere estimările privind creșterea economiei românești: doar 0,9% din PIB în 2025

În 2026, creșterea economiei românești ar urma să se situeze la 1,6%, după ce în mai BERD previziona un avans de 2,4%.

Expansiunea PIB-ul României a încetinit în 2024, la 0,8%.

Industria, serviciile și sectorul construcțiilor au frânat semnificativ, în timp ce agricultura a fost afectată sever de secetă.

În primul semestru din 2025, creșterea medie anuală a fost de 1,4%, pe fondul încetinirii creșterii salariilor, a deteriorării balanței externe și a declinului din industrie. Pe de altă parte, investițiile s-au redresat după scăderea semnificativă înregistrată în trimestrul patru din 2024, iar agricultura ar urma să se redreseze substanțial anul acesta. Încrederea mediului de afaceri a fost influențată negativ de instabilitatea politică din primul semestru din 2025 și măsurile de austeritate fiscală, a căror valoare este estimată la 5,5% din PIB în următorii doi ani, se arată în raport.

Inflație în creștere după majorarea TVA și liberalizarea pieței de energie

Deficitul fiscal în primul semestru din 2025 (3,6% din PIB) indică spre un deficit anual aproape de 8% din PIB, în scădere de la 9,3% din PIB în 2024. Liberalizarea pieței energiei în iulie și majorarea TVA și a accizelor din august 2025 ar urma să contribuie cu patru puncte procentuale la inflația anuală, care ar urma să ajungă la 8,8% la finalul anului, semnificativ mai ridicată decât media UE, conform BNR.

Creșterea economiei este estimată la 0,9% în 2025, urmând să ajungă la 1,6% în 2026, în urma accelerării absorbției fondurilor europene. Riscurile negative sunt legate de exporturile mai slabe și reducerea investițiilor publice, previzionează BERD.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: