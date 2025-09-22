Mircea Abrudean: „Profesioniștii din domeniul fiscal au parte de protecție juridică”

Veste bună pentru cei care acivează în domeniul fiscal! În urma proiectelor adoptate, luni, de Senat, profesioniștii din contabilitate, consultanță fiscală, evaluare și audit fiscal au parte de aceeași protecție juridică de care beneficiază deja alte profesii liberale.

Președintele Senatului a anunțat o decizie cu impact major asupra profesioniștilor din domeniul fiscal.

Astfel, potrivit lui Mircea Abrudean, în urma proiectelor adoptate de Senat, luni, profesioniștii din domeniul fiscal vor beneficia de protecție juridică.

„De astăzi, profesioniștii din contabilitate, consultanță fiscală, evaluare și audit fiscal au parte de aceeași protecție juridică de care beneficiază deja alte profesii liberale, precum avocații”, a anunțat, luni, președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, odată cu adoptarea de către Senatul a trei proiecte de lege a fost recunoscut și consolidat statutul acestor profesii.

„Am răspuns nevoilor profesionale și financiare exprimate de aceste comunități, eficientizând totodată activitatea lor economică.

Le mulțumesc colegilor alături de care am inițiat aceste proiecte de lege și tuturor celor care au înțeles importanța acestui demers”, transmite Mircea Abrudean (PNL).

În acest fel au fost create premisele pentru creșterea încasărilor bugetare, prin respectarea și achitarea la timp a contravalorii TVA pentru sumele încasate.

