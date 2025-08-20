Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, raport de activitate la șase luni de mandat: „Transparență, dedicare și reprezentarea intereselor clujenilor!”

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, și-a publicat raportul de activitate parlamentară la șase luni de mandat.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean| Foto: Alex Micsik - Agerpres

„Transparență, dedicare și reprezentarea intereselor clujenilor! Sunt obiectivele care mi-au ghidat activitatea parlamentară de la începutul mandatului de senator!”, spune liberalul clujean Mircea Abrudean, președinte al Senatului.

Raportul de activitate parlamentară cuprinde perioada februarie – iunie 2025.

Mircea Abrudean, raport de activitate parlamentară: Transparență, dedicare și reprezentarea intereselor clujenilor!

Potrivit datelor prezentate de președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL Cluj), într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, în perioada februarie – iunie 2025 senatorul clujean a inițiat și co-inițiat 12 proiecte de acte normative.

De asemenea, Abrudean a condus şedințele de Plen în care au fost adoptate 110 inițiative legislative adoptate de Senat, în perioada 12 februarie – 26 mai 2025 și 24 – 30 iunie 2025, 9 ordonanțe emise în baza legii de abilitare și 44 de ordonanțe de urgență, inițiate de Guvernul României.

„Transparență, dedicare și reprezentarea intereselor clujenilor! Sunt obiectivele care mi-au ghidat activitatea parlamentară de la începutul mandatului de senator!

La finalul alegerilor parlamentare de anul trecut, am primit votul de încredere al românilor, al clujenilor, pentru a-i reprezenta cu onoare, în calitate de senator ales de Cluj. Un mandat care a fost validat în data de 21 decembrie 2024.

Am fost mai apoi ales vicepreședintele Senatului, iar din 24 iunie 2025, sunt Președintele Senatului, funcție pe care am ocupat-o interimar și în perioada februarie - mai 2025.

De asemenea, îmi desfășor activitatea alături de alți colegi în două comisii permanente ale Senatului, cea pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale și cea pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități.

Sunt, în același timp, și vicepreședintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Așa cum am făcut și în perioadele anterioare în care am deținut și exercitat funcții publice, șef al Cancelariei prim-ministrului și secretar general al Guvernului, din respect față de cetățeni și față de procesul decizional și de conducere al unei țări, am ales să public un raport de mandat la 6 luni de activitate parlamentară”, notează Mircea Abrudean în mesajul citat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: